Voucher 200 ευρώ: Πότε ανοίγει ο β' κύκλος αιτήσεων

Με καθυστέρηση θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα». Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή αίτησης.

Νέα καθυστέρηση στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», προκειμένου οι μαθητές και φοιτητές να λάβουν το voucher 200 ευρώ για αγορά λάπτοπ και τάμπλετ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος αιτήσεων είναι η 10η Ιουνίου, παρόλο που είχε ανακοινωθεί ότι, σήμερα, 31 Μαΐου, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν τις αιτήσεις οι δυνητικοί δικαιούχοι.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον πρώτο κύκλο του προγράμματος για την παροχή του voucher των 200 ευρώ για τη αγορά laptop ή tablet έχουν ξεκινήσει από τις 5 Απριλίου για όλες τις οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα παιδιού, ενώ ο δεύτερος κύκλος που περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους έπρεπε να ανοίξει αρχικά στις 5 Μαΐου 2021, μετά μεταφέρθηκε στις 31 του ίδιου μήνα και σήμερα, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία η 10η Ιουνίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την ημερομηνία γενικής λήξης του Προγράμματος, δηλαδή έως την 30ή Ιουλίου 2021. Ο δεύτερος κύκλος αφορά όλους τους δυνητικούς δικαιούχους, ακόμα και αν δεν είναι εγκεκριμένοι δικαιούχοι επιδόματος παιδιού ΟΠΕΚΑ.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του TAXISnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. Για τον Α’ Κύκλο ζητούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές), και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης.

Όπως έχει ενημερώσει σχετικά το υπουργείο Παιδείας, οι έλεγχοι επιλεξιμότητας γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του Δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία ηλεκτρονικά, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους. Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους.

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν.

Επιπλέον, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες και θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

