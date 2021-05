Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Θεοδωρίδου και Θεμιστοκλέους για τα εμβόλια (βίντεο)

Ενημέρωση για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τα εμβόλια.

Ενημέρωση για την πορεία της Επιχείρησης «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του κορονοϊού, καθώς και επιστημονικές απαντήσεις για προβλήματα που αφορούν τα εμβόλια και κυρίως τις παρενέργειες, από την Μαρία Θεοδωρίδου, Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Η ενημέρωση έγινε στον απόηχο του θανάτου μίας 44χρονης στην Κρήτη, η οποία υπέστη θρόμβωση μετά από τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Εμφανής ήταν η συναισθηματική φόρτιση της κ. Θεοδωρίδου, η οποία έδωσε συλλυπητήρια στην οικογένεια της άτυχης Γλυκερίας.

