Life

“Άγριες Μέλισσες”: Αυτό είναι το πρώτο spoiler του Γ’ Κύκλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Tην επόμενη σεζόν οι "Άγριες Μέλισσες" θα έχουν τεράστιες αλλαγές.

Οι εξελίξεις στις "Άγριες Μέλισσες" είναι καταιγιστικές, με τη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 να ρίχνει αυλαία για τη φετινή σεζόν την ερχόμενη Πέμπτη 3 Ιουνίου. Κι ενώ όλοι περιμένουν το φινάλε του B’ Κύκλου, το πρώτο spoiler για τον τρίτο κύκλο είναι γεγονός.

Όπως αποκάλυψε στο "Πρωινό" τη Δευτέρα ο Αλέξης Μίχας, την επόμενη σεζόν οι "Άγριες Μέλισσες" θα έχουν τεράστιες αλλαγές, καθώς τα γεγονότα θα διαδραματίζονται στο Διαφάνι, τη Λάρισα, αλλά και την Λέρο.

"Στο Διαφάνι αλλάζουν όλα. Κάποιοι ήρωες δεν μπορούν να μείνουν πλέον στο Διαφάνι και θα μετακομίσουν στην Λάρισα. Η πρωτεύουσα της Θεσσαλίας θα είναι βασικός τόπος πλοκής στην τρίτη σεζόν. Ο Δούκας θα ταχτεί υπέρ του καθεστώτος των συνταγματαρχών, θα είναι φίλα προσκείμενος στη χούντα", είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Μίχας.

Διάβασε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Συνταγή για γλασαρισμένη πανσέτα με σάλτσα μπάρμπεκιου από τον Πέτρο Συρίγο

“Η Φάρμα”: Η πρωτιά στην τηλεθέαση και οι αποχωρήσεις