“Η Φαμίλια”: Φινάλε με... τρυφερό επίλογο (εικόνες)

Μετά από πολλά κωμικοτραγικά γεγονότα και άλλες τόσες συνεδρίες, οι Αρμαούσηδες δίνουν τη δική τους απάντηση λίγο πριν γράψουν τον επίλογο στη μικρή οθόνη.

Μετά από πολλά κωμικοτραγικά γεγονότα και άλλες τόσες συνεδρίες, οι Αρμαούσηδες δίνουν τη δική τους απάντηση λίγο πριν γράψουν τον τρυφερό τους επίλογο στη μικρή οθόνη, για την "Φαμίλια".

Εκείνος, εκείνη και οι λοιποί συγγενείς άναψαν πολλές φορές, φέτος, το φυτίλι στο εκρηκτικό μείγμα της οικογενειακής τους καθημερινότητας, αλλά η φαμίλια τους έβρισκε πάντα τον τρόπο να μένει ενωμένη και να συνεχίζει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων. Και η αρχή όλων…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΦΙΛΙ»

Γιορτάζετε κι εσείς την επέτειο του πρώτου φιλιού με το έτερό σας ήμισυ; Οι Αρμαούσηδες την γιορτάζουν, αν και - εξαιτίας του Γιάννη - αυτό δε στέφεται πάντα με επιτυχία. Αυτήν τη χρονιά, όμως, ο Γιάννης είναι αποφασισμένος να τα καταφέρει και να ετοιμάσει στη Μαίρη τη σπέσιαλ έκπληξη που της αξίζει. Το ερώτημα είναι αν αρκεί η αποφασιστικότητά του ή θα τα κάνει θάλασσα για άλλη μια φορά. Βοηθός του σε αυτό ο Στάθης, αν και στην περίπτωση του Γιάννη αυτό που χρειάζεται είναι «ο Θεός βοηθός»!

Στον ρόλο του Μαιτρ του Εστιατορίου ο Σπύρος Πούλης

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΤΑ 5 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΟΛΩΝ»

Ο Γιάννης και η Μαίρη ανακοινώνουν στον ψυχολόγο ότι αυτή είναι η τελευταία συνεδρία τους. Όχι επειδή δε χρειάζονται άλλο τις υπηρεσίες του, αλλά γιατί δε θα είναι πια εκεί. Ο Γιάννης έχει μια πάρα πολύ καλή πρόταση για δουλειά στο εξωτερικό κι η απόφαση να φύγουν είναι η πιο δύσκολη που θα πάρουν ποτέ, αφού αυτό σημαίνει ότι θα αφήσουν πίσω τους τον Στάθη, τη Λίτσα και τις γιαγιάδες. Μπορεί, όμως, να γίνει διαφορετικά;

Στον ρόλο του Αστυνόμου Αρτέμη ο Άρης Πλασκασοβίτης

