Κορονοϊός: “Λύγισε” η Μαρία Θεοδωρίδου για τον θάνατο της 44χρονης (βίντεο)

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα και τον εμβολιασμό παιδιών.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια της 44χρονης Γλυκερίας από την Κρήτη, που έχασε τη ζωή της λόγω του σπάνιου συνδρόμου που παρουσίασε μετά τον εμβολιασμό με το σκεύασμα της AstraZeneca, έδωσε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, ξεκινώντας την ενημέρωση της Δευτέρας, ενώ ήταν εμφανής η συναισθηματική της φόρτιση.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στον εμβολιασμό παιδιών 12-15 ετών με προοπτική επέκτασης εμβολιασμού σε μικρότερες ηλικίες. Ανέφερε ότι Αμερική και Καναδάς ήδη εμβολιάζουν τα παιδιά, ο ΕΜΑ ενέκρινε τον εμβολιασμό των παιδιών με εμβόλιο mRNA.

Μίλησε για αποτελεσματικότητα του εμβολίου 100%, σύμφωνα με μελέτη, αλλά επειδή ήταν μικρή μελέτη δεν θα μπορούσε να ανιχνεύσει σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Η Επιτροπή έκρινε ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων και ειδικά για παιδιά με υποκείμενα νοσήματα, είπε και σημείωσε ότι η έγκριση από τον ΕΜΑ σηματοδοτεί την έναρξη για κάθε χώρα να καθορίσει την στρατηγικής της.

Είπε πως οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν είναι η συμμετοχή των παιδιών στην διασπορά, τα πλεονεκτήματα από τον εμβολιασμό σε σχέση με την εκπαίδευση, την ασφάλεια του εμβολίου και την αποδοχή του εμβολίου από τους γονείς και επεσήμανε: Η Εθνική Επιτροπή θα μελετήσει όλες τις παραμέτρους για τον εμβολιασμό των παιδιών, που δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.

