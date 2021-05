Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση για κόντρες σε περιοχές της Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της Ασυνομίας για την πρόληψη τροχαίο δυστυχημάτων και ατυχημάτων σε επτά σημεία της Αττικής.



Σε ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πρόληψη τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων, που πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως και τις 30 Μαΐου 2021, στις περιοχές των Αχαρνών, Ζεφυρίου, Αγίας Βαρβάρας, Κορυδαλλού, Περάματος, καθώς και στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, βεβαιώθηκαν συνολικά 461 παραβάσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), βεβαίωσαν τις εξής παραβάσεις: 28 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 29 για στέρηση πινακίδας κυκλοφορίας, 72 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 38 για μη χρήση ζώνης, 38 για θόρυβο, 22 για φιμέ τζάμια, 40 για υπερβολική ταχύτητα, 17 για επίδειξη ικανοτήτων, 4 για αυτοσχέδιους αγώνες και 173 λοιπές παραβάσεις.

Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 83 άδειες ικανότητας οδήγησης, 92 άδειες κυκλοφορίας και 87 πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 30 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Γιάννος Παπαντωνίου: Ελεύθερος για την υπόθεση του ακινήτου στη Σύρο

Πιστοποιητικό εμβολιασμού – Κομισιόν: Κανένας περιορισμός για τους κατόχους