Τουρκία: Ο ανιψιός του Γκιουλέν συνελήφθη από πράκτορες της MIT στο εξωτερικό

Ο Σελαχαντίν Γκιουλέν κατηγορείται ως μέλος της "τρομοκρατικής οργάνωσης FETO", όπως χαρακτηρίζει η Άγκυρα το κίνημα του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν.

Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών συνέλαβαν στο εξωτερικό και έφεραν πίσω στην Τουρκία έναν ανιψιό του ιερωμένου Φετουλάχ Γκιουλέν, αντίπαλου του προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν, ο οποίος τον κατηγορεί ότι εξύφανε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα εναντίον του το 2016, μετέδωσαν σήμερα τα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Σελαχαντίν Γκιουλέν, οδηγήθηκε στην Τουρκία από πράκτορες της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT) μετά τη σύλληψή του σε μία χώρα η οποία δεν κατονομάστηκε.

Το Anadou, το οποίο δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του υπόπτου με χειροπέδες ανάμεσα σε δύο τουρκικές σημαίες, δεν ανέφερε αν η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τη χώρα όπου έγινε.

Όμως ο Τούρκος πρόεδρος, άλλοτε σύμμαχος του Γκιουλέν στον οποίο είχε στηριχθεί ζωηρά, τον χαρακτηρίζει σήμερα επικεφαλής "τρομοκρατικής" οργάνωσης που είχε σκοπό να εισδύσει και να ανατρέψει την κυβέρνηση.

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, η Τουρκία "επαναπάτρισε" δεκάδες ανθρώπους τους οποίους κατηγορεί ως μέλη του κινήματος του Φετουλάχ Γκιουλέν, κυρίως από βαλκανικές χώρες και την Αφρική.

Το 2018, η απαγωγή στο Κόσοβο από πράκτορες της MIT έξι Τούρκων υπηκόων που κατηγορούνταν για διασυνδέσεις με τον Γκιουλέν είχε προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα και είχε οδηγήσει στην αποπομπή του υπουργού Εσωτερικών και του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών.

Το κυνηγητό συνεχίζεται και στην ίδια την Τουρκία, όπου πέντε χρόνια μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι διώξεις εναντίον φερόμενων ως υποστηρικτών του Γκιουλέν, αλλά και φιλοκουρδικών κύκλων, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Από το 2016, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συλληφθεί και τουλάχιστον 140.000 έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα.

