Εμβόλια - Θεμιστοκλέους: Το χρονοδιάγραμμα για τις παραδόσεις και η πορεία των εμβολιασμών

Πόσα εμβόλια και από ποιες εταιρείες αναμένονται στην χώρα. Ποιο είναι μέχρι τώρα το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης. Ποια νησιά παίρνουν τα εύσημα και ποια έχουν μείνει πίσω.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει περισσότεροι από 5.570.000 εμβολιασμοί. Σήμερα έχουν διενεργηθεί ήδη 70.000 εμβολιασμοί και τα προγραμματισμένα ραντεβού είναι κοντά στις 100.000. Περισσότεροι από 3.630.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 34,5% και περισσότεροι από 2.040.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, ποσοστό που είναι στο 19,44%.

Τα στοιχεία έδωσε κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο covid-19, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μαζί με την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τον κορονοϊό.

Αναφέρθηκε επίσης στο άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια της ηλικιακής ομάδας 35-39, όπου έχουν κλείσει ραντεβού 107.000 πολίτες και τα στατιστικά διαμορφώνονται ως εξής: Το 20,5% είχε εμβολιαστεί με μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 36% αν συνυπολογίσουμε τα ραντεβού. Στην ηλικιακή ομάδα 30-34 έχουν κλείσει ραντεβού 63.000 πολίτες και τα στατιστικά διαμορφώνονται ως εξής: Το 17% είχε εμβολιαστεί με μία δόση και το ποσοστό ανέρχεται στο 29% αν συνυπολογίσουμε τα ραντεβού.

Τόνισε επίσης ότι στην ηπειρωτική χώρα έχουν ανοίξει οι γραμμές εμβολιασμού με το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Οι πολίτες άνω των 30 μπορούν να κλείσουν ραντεβού και με τα 4 διαθέσιμα εμβόλια και οι πολίτες από 18 έως 29 με το Johnson & Johnson και αν επιβεβαιωθούν οι παραδόσεις από τις εταιρείες το επόμενο διάστημα θα μπορούν να κλείνουν με όλα τα διαθέσιμα εμβόλια.

Σε σχέση με τα νησιά και την Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία», ο κ. Θεμιστοκλέους απέδωσε τα εύσημα στην Κύθνο που το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης έφτασε στο 93% με μία δόση και 79% πλήρως εμβολιασμένο. Την καλύτερη μεταβολή στην εμβολιαστική κάλυψη όπως είπε, την έχουν η Σύρος που έφτασε από 12% στο 30%. Παραμένει, όπως χαμηλή η πληρότητα στα ραντεβού σε Σάμο, Νάξο, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Κάλυμνο.

Σε σχέση με την απορροφητικότητα των εμβολίων είπε ότι:

Από την Pfizer έχουμε παραλάβει 4.268.550 δόσεις και διενεργήθηκαν 3.923.064 εμβολιασμοί, ποσοστό 91,65%.

Από την Modernaέχουμε παραλάβει 613.700 δόσεις και διενεργήθηκαν 545.015 εμβολιασμοί, ποσοστό 89%.

Από την AstraZeneca έχουμε παραλάβει 1.351.000 δόσεις και διενεργήθηκαν 949.614 εμβολιασμοί, ποσοστό 70,3%.

Από την Johnson & Johnson έχουμε παραλάβει 132.000 δόσεις και διενεργήθηκαν 104.362 εμβολιασμοί, ποσοστό 79%.

Σε σχέση με τις παραδόσεις των εμβολίων είπε, ότι από την εταιρεία Pfizer θα παραλάβουμε 2.070.900 δόσεις και από την εταιρεία Moderna 308.000 δόσεις. Οι παραδόσεις της εταιρείας AstraZeneca κυμαίνονται μεταξύ 400.000 και 500.000 δόσεων και η Johnson & Johnson ανέφερε ότι θα συγκεκριμενοποιήσει τις παραδόσεις της τις επόμενες μέρες.

