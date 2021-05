Κοινωνία

Υπουργείο Εργασίας: Επεισόδια και χημικά

Ένταση ανάμεσα σε οικοδόμους και αστυνομικές δυνάμεις έξω από το υπουργείο Εργασίας.





Επεισόδια με χημικά σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας έξω από το υπουργείο Εργασίας ανάμεσα σε οικοδόμους και αστυνομικές δυνάμεις.

Σωματεία οικοδόμων πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο όπου έριξαν μπετό στην είσοδο του κτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες έγινε επέμβαση από τις αστυνομικές δυνάμεις, με ευρεία χρήση χημικών και ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα.

