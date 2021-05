Κοινωνία

Δολοφονία Μπερδέση - Κεχαγιόγλου στον ΑΝΤ1: Αθωωτικές οι αποφάσεις στις υποθέσεις που είχε εμπλακεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για το ποινικό παρελθόν του πυγμάχου που δολοφονήθηκε στην Βάρη μίλησε στον ΑΝΤ1 ο γνωστός ποινικολόγος.

Για το ποινικό παρελθόν του πυγμάχου Τάσου Μπερδέση, που έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων στην Βάρη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου, ο οποίος τον είχε υπερασπιστεί στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον κ. Κεχαγιόγλου είχε υπερασπίσει τον Τάσο Μπερδέση στο παρελθόν σε τρεις υποθέσεις, όπως για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην Πάτρα αλλά και για υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως είπε ο κ. Κεχαγόγλου, για όλες τις υποθέσεις ο Τάσος Μπερδέσης είχε αθωωθεί με αμετάκλητες αποφάσεις του δικαστηρίου.

Ο Τάσος Μπερδέσης, όπως είπε ο κ. Κεχαγιόγλου, έμενε τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα και εργαζόταν εδώ. «Που ενεπλάκη και τι υπήρχε είναι θέματα των Αρχών», σημείωσε ο κ. Κεχαγιόγλου και κατέληξε με την ευχή να εξιχνιαστεί η υπόθεση της δολοφονίας του Τάσου Μπερδέση.

"Με το οργανωμένο έγκλημα, κανείς να μην αμφιβάλλει, θα έχουμε πόλεμο. Όχι της αστυνομίας μόνο, αλλά της δημοκρατίας. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα νικήσουμε!", δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, λίγες ώρες μετά την μαφιόζικη εκτέλεση του Τάσου Μπερδέση.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “Λύγισε” η Μαρία Θεοδωρίδου για τον θάνατο της 44χρονης (βίντεο)

Επίδομα παιδιού: άνοιξε η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ

Στο “Μεταξά” το πρώτο μικρό κύκλοτρο που εγκαθίσταται σε νοσοκομείο στην Ελλάδα (εικόνες)