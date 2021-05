Οικονομία

Εργασιακό νομοσχέδιο: Μετατίθεται η απεργία της ΑΔΕΔΥ

Μετατίθεται η ημερομηνία της 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ.

Τη μετάθεση της ημερομηνίας της 24ωρης απεργίας για τις 10 Ιουνίου γνωστοποίησε η ΑΔΕΔΥ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, «η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου για κοινή ημερομηνία γενικής απεργίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης για τις 10 Ιουνίου, μετά τη σημερινή απόφαση της ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, που, επίσης, αποφάσισαν 24ωρη απεργία για τις 10 Ιουνίου».