Σακελλαροπούλου: “Επιλέγω να Μην Καπνίζω” σημαίνει επιλέγω να ζω

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε στην ημερίδα του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος 2021.



Από την αρχή της πανδημίας, το κάπνισμα, μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο με οκτώ εκατομμύρια θύματα ετησίως, συνδέθηκε με τις δυσμενείς επιπτώσεις της νόσου του κορονοϊού. Οι καπνιστές εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης και είναι περισσότερο ευάλωτοι στον ιό, αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον χαιρετισμό της στην ημερίδα του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Επιλέγω να Μην Καπνίζω», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος 2021.

Η ΠτΔ υπογραμμίζει πως στην Ελλάδα, μία και πλέον δεκαετία μετά την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, έχει αρχίσει να καταγράφεται σταθερή μείωση των καθημερινών καπνιστών. Είναι μια ενθαρρυντική «νίκη», αλλά όχι το τέλος της μάχης.

Ο χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας:

Οι καταστροφικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, ενεργητικού και παθητικού, έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά εδώ και μισόν αιώνα τουλάχιστον. Έχουμε πλέον πλήρη επίγνωση των συνεπειών του. Οι εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση, τον έλεγχο και την πρόληψή του, αν και καθυστέρησαν, είναι σήμερα πραγματικότητα στις περισσότερες χώρες.

Στην Ελλάδα, μία και πλέον δεκαετία μετά την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, έχει αρχίσει να καταγράφεται σταθερή μείωση των καθημερινών καπνιστών. Είναι μια ενθαρρυντική «νίκη», αλλά όχι το τέλος της μάχης. Η σαφής μεταστροφή της πλειονότητας των Ελλήνων υπέρ της εφαρμογής του νόμου αυτού είναι σημαντική κατάκτηση για την προάσπιση της υγείας όλων μας. Η εντυπωσιακή μείωση του τσιγάρου στις νέες ηλικίες γεννά ελπίδες. Ωστόσο, και παρά την πρόοδο που σημειώνεται, το ποσοστό των καπνιστών στη χώρα μας παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Η διακοπή είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την εξάρτηση από τη νικοτίνη στις χρόνιες νόσους και παροτρύνει την ιατρική κοινότητα να ανταποκριθεί ενεργά, παρέχοντας στους καπνιστές, στη δύσκολη διαδρομή προς την απεξάρτηση, την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μέσα.

Βρίσκομαι ανάμεσα σε επιστήμονες, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας, και ειδικά των νέων, απέναντι στις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος. Αισιοδοξώ ότι τα σημερινά παιδιά θα απορρίψουν τη βλαβερή συνήθεια. Άλλωστε, έχει ξεπεραστεί η διαδεδομένη στη χώρα μας «κουλτούρα του καπνιστή». Την έχει απορρίψει η κοινωνία και τα νέα πρότυπα που επικρατούν.

«Επιλέγω να Μην Καπνίζω» σημαίνει επιλέγω να ζω και να προστατεύω την υγεία τη δική μου, του διπλανού μου, του παιδιού μου. Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από τη βλαβερή αυτή συνήθεια για πάντα. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η απόφαση για οριστική διακοπή του καπνίσματος. Η πιστή τήρησή της θα έχει ανεκτίμητα οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο και κοινωνικό επίπεδο.

Επιλέγω να μην καπνίζω λοιπόν, από σήμερα κιόλας.»

