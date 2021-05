Πολιτική

Δένδιας – Τσαβούσογλου: Εγκρίθηκε κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει συνολικά 25 θέματα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Ποιοι είναι οι τομείς ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια και του Τούρκου ομολόγου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εγκρίθηκε κατάλογος προγραμμάτων οικονομικής συνεργασίας, τον οποίον είχαν επεξεργαστεί ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Σεντάτ Ονάλ στην Καβάλα, στις 29 Μαΐου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο κατάλογος, όπως γίνεται γνωστό, περιλαμβάνει συνολικά 25 θέματα (15 που είχε προτείνει η ελληνική πλευρά, 8 που είχε προτείνει η τουρκική, η αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών πιστοποιητικών κατά του COVID-19, καθώς και θέματα που άπτονται περιβαλλοντικής συνεργασίας, τα οποία τέθηκαν για πρώτη φορά προς συζήτηση κατά τη συνάντηση των αρμοδίων υφυπουργών στην Καβάλα).

Οι τομείς ενδιαφέροντος είναι οι εξής: Οικονομική – επιχειρηματική συνεργασία (7 θεματικές), Μεταφορές – τηλεπικοινωνίες (7 θεματικές), Τεχνολογία (2 θεματικές), Ενέργεια (1 θεματική), Τουρισμός (1 θεματική), Ναυτιλία (3 θεματική), Εκπαίδευση (1 θεματική), Κοινωνική Ασφάλιση (1 θεματική), Υγεία (1 θεματική) και Περιβάλλον (1 θεματική).

Επισημαίνεται πως οι θεματικές ενότητες προτεραιοποιήθηκαν βάσει δυνητικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, συμφωνήθηκε μεταξύ Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου όπως υπάρξει νεότερη συνάντηση των δυο υφυπουργών προκειμένου να συζητηθεί εις βάθος οδικός χάρτης της κάθε θεματικής.

Ειδήσεις σήμερα:

AstraZeneca - Κρήτη: Ιερέας υπέστη εγκεφαλικό μετά τον εμβολιασμό του

Τηλεργασία: μειώνεται το ποσοστό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Euro 2020 – Βέλγιο: ο Τιερί Ανρί δίπλα στον Μαρτίνεθ