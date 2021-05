Οικονομία

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τον ιστορικό – στρατιωτικό τουρισμό

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τον ιστορικό-στρατιωτικό τουρισμό μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Νικόλαος Παναγιωτόπουλος δέχθηκε σήμερα τους υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, και Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, προκειμένου να συνυπογράψει μαζί τους, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Ιω. Καποδίστριας», Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη του στρατιωτικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, τα τρία υπουργεία, με το μνημόνιο που υπεγράφη, συντονίζουν τις δράσεις τους προκειμένου να δοθεί οργανωμένη ώθηση στον στρατιωτικό τουρισμό, με επίκεντρο το Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών.

Ως κύριοι στόχοι της προσπάθειας ορίζονται η προστασία, η ανάδειξη, η προβολή και η προώθηση της αναγνωρισιμότητας και της επισκεψιμότητας κάθε Μουσείου, συλλογής και μνημείου στρατιωτικού ενδιαφέροντος από την ιστορία όλων των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας).

Ο στρατιωτικός τουρισμός -συνεχίζει η ανακοίνωση- ανήκει στα σχετικώς νέα και ραγδαία αναπτυσσόμενα είδη τουρισμού διεθνώς και η Ελλάδα διαθέτει πλήθος αξιοθέατων της συγκεκριμένης κατηγορίας, σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά και από διαφορετικές περιόδους της ιστορικής πορείας του έθνους. Για τους λόγους αυτούς το Μνημόνιο κρίνεται σημαντικό, προκειμένου να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν τουριστικά μνημεία στρατιωτικού ενδιαφέροντος, μουσεία, συλλογές κινητών μνημείων και κειμηλίων, ακίνητα μνημεία και εγκαταστάσεις, καθώς και τοποθεσίες σε ολόκληρη τη χώρα όπου έχουν λάβει χώρα σημαντικά για την ελληνική ιστορία πολεμικά γεγονότα (μάχες, ναυμαχίες, συρράξεις, κ.λπ.) και, όπως εξυπακούεται, από κοινού με το άμεσο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον τους.

«Υπογράφουμε σήμερα αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την προστασία, την ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση της αναγνωσιμότητας και επισκεψιμότητας όλων των μουσείων, συλλογών και μνημείων στρατιωτικού ενδιαφέροντος που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων. Συζητούμε με τη στρατιωτική ηγεσία πόσα σημαντικά μνημεία διαθέτουμε στο σύνολο της επικράτειας, τα οποία -κατά τη γενική αίσθηση- δεν αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε προκειμένου να τονωθεί η επισκεψιμότητά τους και ν' αποτελέσουν πόλο έλξης ανθρώπων που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα για να δουν μεταξύ άλλων ιστορικές τοποθεσίες, μνημεία, σημεία μαχών, αναρίθμητα σημεία αναφοράς της μεγάλης και ένδοξης στρατιωτικής ιστορίας της Ελλάδος» δήλωσε μεταξύ άλλων στη σύντομη ομιλία του, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

«Κατά το Μνημόνιο», συνεχίζει ο υπουργός, «ορίζεται από το υπουργείο το Πολεμικό Μουσείο ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης της συνεργασίας. Προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να αναδείξουμε ειδικά το Πολεμικό Μουσείο και τον πολύ κρίσιμο ρόλο που θα μπορούσε να παίξει στην ανάπτυξη όλου αυτού του σκεπτικού. Θεωρώ ότι υπό την παρούσα Διοίκηση ήδη έχει δοθεί ένας νέος τόνος όσον αφορά στην αξιοποίηση της στρατιωτικής ιστορικής κληρονομιάς της χώρας με συνέργειες, πρωτοβουλίες, δράσεις, δραστηριότητα που θα έλεγα είναι πρωτόγνωρη. Το βασικό πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι η απουσία πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να προωθηθούν οι δράσεις του Πολεμικού Μουσείου. Θεωρώ ότι σε συνέργειες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με τα υπουργεία σας, με φορέα το Πολεμικό Μουσείο και τη δική μας συνδρομή όπου αυτό είναι εφικτό, θα μπορούσαμε να δώσουμε λύση σ' αυτό το πρόβλημα ώστε να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα».

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «ο ιστορικός- στρατιωτικός τουρισμός αφορά στην τόνωση της επισκεψιμότητας και την ικανοποίηση μεγάλου αριθμού επισκεπτών απ' όλο τον κόσμο, που επιθυμεί να επισκεφθεί εγκαταστάσεις και χώρους, οι οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και όχι μόνο. Η Ελλάδα διαθέτει πλήθος τέτοιων περιοχών. Μέσα από τη συνεργασία των τριών συναρμοδίων υπουργείων πρέπει να ενισχύσουμε την ανάδειξη αυτών των τόπων και των υποδομών για δύο λόγους: Πρώτον, για την ιστορική μνήμη. [...] Δεύτερον, εξίσου σημαντικό, να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε τους τόπους αυτούς, προκειμένου και στην πατρίδα μας να αρχίσει να ευδοκιμεί αυτό το είδος ειδικού τουρισμού».

Χαιρετίζοντας ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι «το υπουργείο Τουρισμού, σε στενή συνεργασία και διαρκή συνεννόηση με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταρχάς τιμά την 200ή επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης με ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα: Τη δημιουργία της θεσμικής υποδομής ώστε η Ελλάδα να καλλιεργήσει τον στρατιωτικό τουρισμό, διεκδικώντας μερίδιο από μία αναδυόμενη τουριστική αγορά. Ο στρατιωτικός τουρισμός αναπτύσσεται με θεαματικούς ρυθμούς παγκοσμίως και η πατρίδα μας, χάρη στη μακραίωνη ιστορική της περιπέτεια, είναι κατάσπαρτη με μνημεία και αξιοθέατα πολεμικού και στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Η προβολή των αντίστοιχων σημείων ανά την Ελλάδα, θα ενταχθεί στην προσπάθειά μας για την προώθηση νέων, σύγχρονων και ειδικών μορφών τουρισμού, την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης πέρα από τους γνωστούς προορισμούς, αλλά και την επέκταση της τουριστικής περιόδου».

Για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας, τα τρία υπουργεία και το Πολεμικό Μουσείο ως φορέας συντονισμού και υλοποίησης της συνεργασίας, θα καταρτίσουν από κοινού ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων ανάδειξης, προώθησης και προβολής του στρατιωτικού τουρισμού.

Όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, τα τρία υπουργεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την παραγωγή του κατάλληλου και εξειδικευμένου προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, την παραγωγή εκδόσεων και οπτικοακουστικού υλικού, με την αξιοποίηση σύγχρονων και καινοτόμων επικοινωνιακών μέσων και τεχνολογιών. Ειδικότερα, το υπουργείο Τουρισμού θα μεριμνήσει για τη δημιουργία, τη διαμόρφωση και στη συνέχεια την ανάρτηση του σχετικού πληροφοριακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σχετικών χρηστικών πληροφοριών στο διαδίκτυο. Το Πολεμικό Μουσείο αντιστοίχως θα μεριμνήσει για τη δημιουργία υπερ-συνδέσμου (link), ως προς το ως άνω πληροφοριακό υλικό, στην επίσημη ιστοσελίδα του. Αφενός για να αναδειχθούν δράσεις σχετικές με την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αφετέρου, για την προβολή όλων των επισκέψιμων μουσείων, μνημείων και συλλογών στρατιωτικού και πολεμικού ενδιαφέροντος των ενόπλων δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) κ.ά.

Όπως ενημερώνει στην ανακοίνωσή το ΥΠΠΟΑ, παρόντες στην ειδική τελετή ήταν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Μπλιούμης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ.

