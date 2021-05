Κοινωνία

Τροχαίο-σοκ: Ντελιβεράς “εκσφενδονίζεται” από αυτοκίνητο που περνά με κόκκινο (βίντεο)

Προσοχή: Σκληρές εικόνες, από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος στην καρδιά της Αθήνας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή ενός τρομακτικού τροχαίου, με ΙΧ αυτοκίνητο να “εκσφενδονίζει” διανομέα τροφίμων που επέβαινε σε μηχανάκι.

Η ώρα είναι λίγο πριν τις 22.00 το βράδυ της Κυριακής, με την κυκλοφορία στη διασταύρωση να γίνεται χωρίς προβλήματα. Όπως φαίνεται από την κίνηση των οχημάτων, ανάβει κόκκινος σηματοδότης στα οχήματα που ανεβαίνουν τον δρόμο. Μάλιστα το αυτοκίνητο στην αριστερή λωρίδα έχει σταματήσει στο κόκκινο. Ταυτόχρονα μηχανές και ΙΧ διασχίζουν κάθετα την διασταύρωση.

Όμως ο οδηγός ενός μαύρου αυτοκίνητο παραβιάζει το κόκκινο φανάρι και εμβολίζει με μεγάλη ταχύτητα τον διανομέα. Από την σφοδρή σύγκρουση ο ντελιβεράς “εκσφενδονίζεται” δεκάδες μέτρα μακριά, ενώ ο οδηγός του οχήματος έχοντας χάσει εντελώς τον έλεγχο, πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο λευκό αυτοκίνητο.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τον ντελιβερά βγήκε από το αυτοκίνητο, ενώ προς το σημείο του διανομέα έτρεξαν πανικόβλητοι πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον σοβαρά τραυματισμένο διανομέα, για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο.

