Ολυμπιακός: Στα “ερυθρόλευκα” ο Τικίνιο (εικόνες)

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι πλέον με κάθε... επισημότητα ο Τικίνιο Σοάρες. Η ανακοίνωσε της ΠΑΕ.

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι πλέον με κάθε... επισημότητα ο Τικίνιο Σοάρες, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν το απόγευμα της Δευτέρας (31/05) την απόκτησή του με συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός, αφού πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις, πήρε ακολούθως στα γραφεία των πρωταθλητών Ελλάδας κι έβαλε την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο που θα τον «δέσει» με τους Πειραιώτες έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Τικίνιο αποτελεί μία προσωπική επιλογή του Πέδρο Μαρτίνς, εφόσον οι δύο τους συνεργάστηκαν στην Γκιμαράες. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Φραντσίσκο ντας Τσάγκας Σοάρες ντος Σάντος ή αλλιώς Τικίνιο. Ο Βραζιλιάνος γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου του 1991 και αγωνίζεται ως επιθετικός. Αγωνιζόμενος στις μικρές κατηγορίες της χώρας του για πέντε χρόνια, μετακόμισε στην Πορτογαλία το καλοκαίρι του 2014 για λογαριασμό της Νασιονάλ Μαδέιρα, με την οποία σε δύο σεζόν σημείωσε 13 γκολ σε 48 αγώνες.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η Βικτόρια Γκιμαράες. Υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις σκοράροντας εννιά φορές σε 22 ματς, «αναγκάζοντας» παράλληλα την Πόρτο να αποκτήσει τα δικαιώματά του τον Ιανουάριο του 2017.

Σε τρεισήμισι σεζόν με τους "Δράκους" πρόλαβε να πραγματοποιήσει 140 συμμετοχές μετρώντας και 65 γκολ, ενώ πανηγύρισε δύο Πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Πορτογαλίας. Τον Σεπτέμβριο του 2020 η Τιαντζίν Τέντα απέκτησε τον Τικίνιο, με τον Βραζιλιάνο να έχει 8 συμμετοχές και 2 γκολ με την κινέζικη ομάδα».

