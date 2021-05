Υγεία - Περιβάλλον

Κάπνισμα: Θεαματική η μείωση στους νέους στην Ελλάδα

Ελπιδοφόρα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα του Υπουργείου Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Σημαντική μείωση των καπνιστών (καθημερινών και περιστασιακών) σε ποσοστό που κυμαίνεται από 21,9% μέχρι 38,3% είχαμε στην Ελλάδα την δεκαετία 2009-2019! Ακόμη ποιο θεαματική ήταν η μείωση του καπνίσματος, την ίδια περίοδο, στου νέους ηλικίας 16-24 ετών, σε ποσοστό που κυμαίνεται από 47,1% μέχρι 69,4%!

Τα στοιχεία αυτά παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για το Κάπνισμα και Διευθυντής του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Καθ. Παναγιώτης Μπεχράκης, σε Ημερίδα του Υπουργείου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος.

Σύμφωνα με τον κ. Μπεχράκη τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συστηματική προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την διακοπή του καπνίσματος μέσω της πρωτοβουλίας “SmokeFreeGreece” έχει αποτελέσματα με σημαντική απήχηση κυρίως στους νέους.

«Το κύριο μήνυμα της σημερινής ημέρας, «Επιλέγω να μην καπνίζω» είναι σαφές και περιεκτικό. Είναι το μήνυμα του πνεύματος ελευθερίας μέσα στο οποίο δομήθηκε και εξακολουθεί να λειτουργεί με επιτυχία, η πρωτοβουλία “SmokeFreeGreece”, ένα δύσκολο αλλά αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη μείωση του καπνίσματος στη χώρα. Είναι ένα μήνυμα που χωρίς εναντίωση με τον καπνιστή αλλά με την καλλιέργεια της ελεύθερης επιλογής, του μη καπνίσματος ως προτιμητέου τρόπου ζωής, γαλουχεί μια νέα γενιά χωρίς καπνό, μειώνει το κάπνισμα με κοινωνική αποδοχή, χωρίς φόβο, χωρίς καταπίεση, χωρίς άγχος και κυρίως χωρίς συγκρουσιακές διαδικασίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μπεχράκης.

Την Ημερίδα τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία ανέφερε πως «το κάπνισμα είναι μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την ζωή, καθώς κάθε χρόνο σκοτώνει 8.000.000 ανθρώπους».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε πως «η σημαντική μείωση του καπνίσματος, είναι μια ενθαρρυντική νίκη, αλλά όχι το τέλος της μάχης. Επιλέγω να μην καπνίζω, επιλέγω να ζω. Ήρθε η ώρα να απαλλαγούμε από την βλαβερή αυτή συνήθεια για πάντα», κατέληξε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη ψήφιση και εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. «Η προσπάθεια είναι συνεχής, παρά το γεγονός ότι η πανδημία δημιούργησε προβλήματα, είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε πως από την ερχόμενη σχολική χρονιά σε όλα τα σχολεία της χώρας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) θα λειτουργήσουν Εργαστήρια Δεξιοτήτων, προκειμένου τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής σε θέματα ρομποτικής, οικολογίας, εθελοντισμού, φυσικών καταστροφών, πρώτων βοηθειών, προστασία από εξαρτήσεις, συνέπειες απο βλαβερές ουσίες, υγιεινός τρόπος ζωής.

Μηνύματα απηύθυναν ακόμη η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, ο πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, Dr. David G. Horner.

Ακόμη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Ανδρέας Ξανθός, από το ΚΙΝΑΛ ο βουλευτής Ανδρέας Πουλάς και εκ μέρους του ΚΚΕ ο βουλευτής Γιώργος Λαμπρούλης.

