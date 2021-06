Υγεία - Περιβάλλον

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Σε ισχύ από 1η Ιουνίου - πώς θα λειτουργεί

Η Ελλάδα στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν από σήμερα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid. Σε ποιες περιπτώσεις θα εκδίδεται; Τι μορφή θα έχει, ποιος και πώς θα το εκδίδει;

Η Ελλάδα καθώς φαίνεται, από την Τρίτη εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτησή του, χθες, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. «Δηλώνει την ετοιμότητά μας για ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι και θέλω να συγχαρώ όλους όσοι συνεργάστηκαν προκειμένου μία ιδέα η οποία είχε πρώτα διατυπωθεί από την ελληνική κυβέρνηση πριν από κάποιους μήνες να γίνει αυτή τη στιγμή πράξη και η Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του σημαντικού ψηφιακού εργαλείου» ανέφερε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως «πιστεύω ότι σε συνδυασμό με την επιτάχυνση των εμβολιασμών και την σταθερή πτωτική πορεία των κρουσμάτων και των νέων εισαγωγών, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το πώς θα πάνε τα πράγματα το καλοκαίρι».

Το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό είναι η ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο έχει εμβολιαστεί κατά της πανδημίας, είτε έχει υποβληθεί σε διαγνωστική εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα είτε τέλος έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19. Στόχος είναι να διευκολύνει την ασφαλή ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, οι Έλληνες πολίτες μπορούν να μπούνε στην Ενιαία Ψηφιακή Πλατφόρμα, gov.gr και να εκδώσουν το green pass χρησιμοποιώντας είτε τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, είτε τον ΑΜΚΑ τους.

Τα ψηφιακά πράσινα πιστοποιητικά θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα περιέχουν έναν κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή για την προστασία του από τυχόν πλαστογράφηση, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη, μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν παντού στην ΕΕ. Τα κωδικοποιημένα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το πιστοποιητικό δεν μεταβιβάζονται μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ηλεκτρονικής υπογραφής. Να σημειώσουμε ότι το green pass υλοποιείται από την ΕΔΥΤΕ, την ΗΔΙΚΑ με τη συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Επίσης δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία ρυθμίζει τα ζητήματα του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID.

Πώς θα λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα ισχύει σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ και σε Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν. Θα συμβάλει στη διασφάλιση της άρσης των ισχυόντων περιορισμών με συντονισμένο τρόπο, καθώς θα επιτρέπει στις αρχές κάθε χώρας να επιβεβαιώνουν ότι ο ταξιδιώτης είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, είτε έχει υποβληθεί πρόσφατα σε τεστ το οποίο ήταν αρνητικό, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο Covid-19.

Τι θα βεβαιώνει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID αποτελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα πρόσωπο:

έχει εμβολιαστεί κατά της COVID-19 με οποιοδήποτε εμβόλιο από εκείνα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας από την ΕΕ ή

έχει υποβληθεί σε εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα ή

έχει αναρρώσει από τη νόσο COVID-19.

Σε ποιες περιπτώσεις θα εκδίδεται;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί να εκδοθεί:

αν ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία του εμβολιασμού του ή

αν ο ενδιαφερόμενος έχει υποβληθεί πρόσφατα σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR ή rapid test). Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί σε περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, το πιστοποιητικό εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου ή

αν ο ενδιαφερόμενος έχει νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται ότι κάθε κράτος έχει την ευχέρεια να προσδιορίζει τους παραπάνω χρόνους. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους ταξιδιώτες να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές ώστε να γνωρίζουν αν το πιστοποιητικό τους βρίσκεται σε ισχύ.

Τι μορφή θα έχει, ποιος και πώς θα το εκδίδει;

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδίδεται δωρεάν σε ψηφιακή μορφή και μπορεί να εκτυπωθεί. Φέρει κωδικό QR με ψηφιακή υπογραφή, ενώ το περιεχόμενό του αναγράφεται τόσο στην εθνική γλώσσα, όσο και στα αγγλικά, ώστε να είναι έγκυρο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Αρμόδιες για την έκδοση του πιστοποιητικού είναι οι εθνικές αρχές κάθε χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αρχικά το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα εκδίδεται μέσω του gov.gr και σε λίγες ημέρες θα είναι δυνατή η έκδοσή του μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Πώς θα ελέγχεται η γνησιότητά του;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πύλη μέσω της οποίας όλες οι υπογραφές των πιστοποιητικών θα μπορούν να επαληθευτούν σε όλη την ΕΕ. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID δεν περνούν μέσω της πύλης, αφού αυτό δεν είναι αναγκαίο για την επαλήθευση της ψηφιακής υπογραφής.

Πότε τίθεται σε εφαρμογή;

Σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα τεθεί σε εφαρμογή σε ενωσιακό επίπεδο την 1η Ιουλίου 2021. Η Ελλάδα είναι ήδη έτοιμη και στο μεσοδιάστημα θα μπορεί να εφαρμόζει το πιστοποιητικό σε συνεργασία με όσες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης έτοιμες.

Η εφαρμογή του σημαίνει ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να μετακινηθώ;

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID είναι να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της ΕΕ. Δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για την ελεύθερη κυκλοφορία, η οποία είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορεί επίσης να αποδεικνύει τα αποτελέσματα εξετάσεων, πράγμα που πολύ συχνά απαιτείται από τους ισχύοντες περιορισμούς για τη δημόσια υγεία.

Ποια προσωπικά μου δεδομένα θα περιλαμβάνει;

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID θα περιέχει μόνο τις απαραίτητες βασικές πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία έκδοσης, πληροφορίες σχετικά με το εμβόλιο/την εξέταση/την ανάρρωση και έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.