Serie A: MVP ο Λουκάκου

Ο Βέλγος επιθετικός σημείωσε 24 γκολ και οδήγησε την Ίντερ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 11 χρόνια.

Στα... χέρια του επιθετικού της Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου, κατέληξε ο τίτλος του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή (MVP) της σεζόν 2020-21 στη Serie A. Ο Βέλγος διεθνής σημείωσε 24 γκολ και «μοίρασε» 11 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 11 χρόνια.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επιλέχθηκε ως ο καλύτερος επιθετικός, με τα 29 γκολ πρωταθλήματος να τον καθιστούν και κορυφαίο σκόρερ στη Serie A.

Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς της Φιορεντίνα αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης κάτω των 23 ετών, ο Τζιανλουΐτζι Ντοναρούμα της Μίλαν ο καλύτερος τερματοφύλακας, ενώ το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού απονεμήθηκε στον Κριστιάν Ρομέρο της Αταλάντα.

Τέλος, ο Νικολό Μπαρέλα πήρε το βραβείο του καλύτερου μέσου, γράφοντας το όνομά του στη λίστα των ατομικών διακρίσεων δίπλα σε αυτό του συμπαίκτη του στην Ίντερ, Ρομέλου Λουκάκου.

