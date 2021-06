Αθλητικά

Roland Garros – Φέντερερ: εντυπωσιακός στην πρεμιέρα ο Ελβετός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στην επανεμφάνιση του σε Grand Slam.

Άκρως δυναμική ήταν η εκκίνηση του Ρότζερ Φέντερερ στο Roland Garros, με τον Ελβετό να... συνθλίβει με 6-2, 6-4, 6-3 τον Ντένις Iστόμιν, στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Όπεν.

Ο 39χρονος δεν είχε αγωνιστεί σε αγώνα Grad Slam από το Αυστραλιανό Όπεν του 2020, αλλά οι αμφιβολίες για την αγωνιστική κατάστασή του γρήγορα διαγράφηκαν, μετά τη «γεμάτη» εμφάνισή απέναντι στον Ιστόμιν.

Ο Φέντερερ μάλιστα έδειχνε τόσο άνετος, που ήταν σα να έπαιζε στον... αυτόματο πιλότο, κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα από τους λιγοστούς θεατές του Philippe Chatrier, που απήλαυσαν μία... παράσταση 93 λεπτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταμείο Ανάκαμψης: η ΕΕ προχωρά στην έκδοση κοινού χρέους!

Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Σε ισχύ από 1η Ιουνίου - πώς θα λειτουργεί

Καιρός: σταδιακή βελτίωση την Τρίτη