Κρήτη - AstraZeneca: τελευταίο "αντίο" στην 44χρονη που πέθανε από θρόμβωση

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 4:00 το απόγευμα στη Λοχριά Ρεθύμνου, τόπο καταγωγής της. Τι είπε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ.

Το τελευταίο "αντίο" λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στην 44χρονη Νεκταρία από την Κρήτη, η οποία υπέστη θρόμβωση λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό της με το σκεύασμα της AstraZeneca. Η κηδεία της θα τελεστεί στις 4:00 το απόγευμα στη Λοχριά Ρεθύμνου, τόπο καταγωγής της.

Η 44χρονη που υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία μετά τον εμβολιασμό με το εμβόλιο της AstraZeneca έδινε τη δική της μάχη από τις 12 Μαΐου, όμως δυστυχώς παρά τις προσευχές όλων δεν τα κατάφερε. Το πρωί της Δευτέρας οι γιατροί ενημέρωσαν τα συγγενικά της πρόσωπα ότι επήλθε ο εγκεφαλικός θάνατος και ξεκίνησαν την αποσωλήνωσή της.

Απαρηγόρητος είναι ο σύζυγός της και δεκάδες τα ερωτήματα της οικογένειας για τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της 44χρονης καθώς υποστηρίζουν ότι δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε επιστολή του μάλιστα ο σύζυγός της Μανόλης Κρυοβρυσανάκης ζητά τη διακοπή της χορήγησης του εμβολίου σε ηλικίες κάτω των 50 ετών.

"Ελπίζω να μην έχουν ήσυχη την συνείδηση τους αυτοί που πήραν την απόφαση χορήγησης του εμβολίου της AstraΖeneka σε ηλικίες 40 έως 44 και δη σε γυναίκες ως μόνη επιλογή, γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που αυτό αποδεδειγμένα έχει. Θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια και τυχόν ευθύνες που θα προκύψουν για τον θάνατο της γυναίκας μου" τονίζει μεταξύ άλλων.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», εξέφρασε την θλίψη του για την τραγική κατάληξη, λέγοντας πως ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση και δυστυχώς οι ελάχιστες ελπίδες για να επανέλθει η εγκεφαλική λειτουργία της άτυχης γυναίκας δεν έγιναν πράξη.

Όπως είπε ο κ. Χαλκιαδάκης, είχε συναντήσει την 44χρονη την μέρα που έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο και ειλικρινά δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική εξέλιξη.

Συμπλήρωσε επίσης πως έχει μιλήσει και με τον σύζυγο της, ο οποίος μάλιστα όχι μόνο δεν είναι από τους αρνητές του εμβολιασμού, αλλά αντίθετα προσπαθούσε να πείσει και όσους είχαν ενδοιασμούς ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν.

