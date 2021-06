Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Αγουέρο: ολοκληρώθηκε η μεταγραφή

Μετά από 10 χρόνια και 260 γκολ με τους πρωταθλητές Αγγλίας, ο Αργεντίνος στράικερ μετακομίζει στην Καταλονία.

Και με τη... βούλα ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι πλέον ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους "μπλαουγκράνα", μένοντας ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο 33χρονος Αργεντινός αποχώρησε από τους πρωταθλητές Αγγλίας μετά από μία δεκαετία, διάστημα κατά το οποίο πέτυχε 260 γκολ, εκ των οποίων τα 184 στην Premier League (τα περισσότερα για έναν παίκτη με μόνο μία ομάδα), ενώ κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα, ένα κύπελλο, έξι λιγκ καπ και τρία Community Shield.

Ο "Κουν" αναμένεται να προσφέρει σημαντική βοήθεια στην επιθετική γραμμή της Μπαρτσελόνα, επιστρέφοντας στη La Liga μετά από δέκα χρόνια. Ο Αγουέρο φόρεσε τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης για μία πενταετία (2006-2011) και πέτυχε συνολικά 102 γκολ (74 στο ισπανικό πρωτάθλημα), κατακτώντας με τους "ροχιμπλάνκος" ένα Europa League και ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης.

