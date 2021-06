Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: αυλαία με περισσότερες από 80 παραγωγές

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Φεστιβάλ θα λειτουργήσει σε συνθήκες πανδημίας και είναι έτοιμο να εγγυηθεί την ασφάλεια των θεατών. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Με περισσότερες από 80 παραγωγές, που δίνουν προτεραιότητα στην ελληνική δημιουργία, και χρονική εμβέλεια ως τον Οκτώβριο, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σηκώνει αυλαία σήμερα 1η Ιουνίου με την παράσταση του Πρόδρομου Τσινικόρη, «(Somewhere) beyond the cherry trees» στην Πειραιώς 260 που επανενεργοποιείται μετά από μία σεζόν απουσίας.

Ο Πρόδρομος Τσινικόρης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του θεάτρου ντοκιμαντέρ, διαμορφώνει ένα εντελώς πρωτότυπο κείμενο βασισμένο στο κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχοφ, «Ο Βυσσινόκηπος». Το «(Somewhere) beyond the cherry trees» συναντά τους ήρωες στο σήμερα και προσπαθεί να φανταστεί μία σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας. Πώς διαχειρίζονται η Λιούμπα, η Άννια, η Βάρια, ο Τροφίμοφ, ο Λιοπάχιν και ο Γκάγιεφ το τραύμα της απώλειας; Τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή τους μετά τον εκτοπισμό από την οικογενειακή εστία και σε τι είδους νέα αρχή προσβλέπουν; Η παράσταση επιλέγει μία πιο αισιόδοξη πλευρά, μία πιο ελπιδοφόρα εξέλιξη της ζωής των ηρώων, όπου ο καθένας επιλέγει τη δική του πορεία.

Ακολουθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου δύο παραστάσεις χορού από τον Κύκλο «Layers of Street», το «The Roots - Transmission» / «Οι ρίζες - Μετάδοση» του Καντέρ Ατού που ζωντανεύει τη μακρά προσωπική ιστορία του δημιουργού με το hip hop - μια ιστορία που συνθέτουν παιδικές αναμνήσεις, χορευτικές αναζητήσεις και πολιτισμικές ανταλλαγές (4 και 5 Ιουνίου, 21:00) και η «Οικοδομή» του 'Αντι Τζούμα που δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας (4-5, 7- 8, 10- 11, 15-16 και 24-25 Ιουνίου, 20:15).

Μέσα στον Ιούνιο

Η δημοφιλής ομάδα «κι όμως κινείται», που συνδυάζει την ακροβασία με τον σύγχρονο χορό, αλλά και το τσίρκο με την τέχνη του θεάτρου, εμφανίζεται για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ Αθηνών, με το νέο της έργο «9.25». Με τρεις μουσικούς επί σκηνής, οι έξι χορευτές και χορεύτριες μοιράζονται μιαν αποκαλυπτική, μεταμορφωτική διαδρομή, σε μια αλληγορία για το πέρασμα του χρόνου (10-11/6, 21.00).

Στο Ηρώδειο τη Δευτέρα 14 Ιουνίου το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών γιορτάζει τα 30 του χρόνια με μια μεγάλη συναυλία κλασικής μουσικής: Η Ορχήστρα του Μουσικού Φλωρεντινού Μαΐου, υπό τον θρυλικό μαέστρο Ζούμπιν Μέτα, ερμηνεύουν τη Δεύτερη συμφωνία του Μπραμς, ενώ ο βιολονίστας Πίνχας Ζούκερμαν είναι ο σολίστ στο μοναδικό Κοντσέρτο για βιολί του Γερμανού μουσουργού. Στις 15 και 16 Ιουνίου (στις 21.00) στην Πειραιώς 260, εννέα Έλληνες χορευτές με εμπειρία σε παραδοσιακούς χορούς, μαζί με Έλληνες και ξένους μουσικούς, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το καλλιτεχνικό δίδυμο Siamese Cie (Κουν Αουγκουστέινεν και Ροζάλμπα Τόρρε) από το Βέλγιο, και μας καλούν να συμφιλιωθούμε με την απώλεια μέσα από τη δύναμη της μουσικής και του χορού στην παράσταση «Μοιρολόγια».

Στο Ηρώδειο στις 17 Ιουνίου ο κορυφαίος δεξιοτέχνης στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ έρχεται με το κουαρτέτο του για να παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόγραμμα, που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια με την εκτέλεση νέων διασκευών. Η γεννημένη στη Βρετανία, κυπριακής καταγωγής χορογράφος Αλεξάνδρα Βάιερσταλ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την παράσταση «ANNNA³. The Worlds of Infinite Shifts» στις 19 και 20 Ιουνίου (21.00) στην Πειραιώς 260. Σε συνεργασία με τον διάσημο συνθέτη και πιανίστα Hauschka και τη Γαλλίδα σχεδιάστρια φωτισμού Caty Olive, η Βάιερσταλ «σμιλεύει» τα γυναικεία σώματα ως τοπία αντανάκλασης, σύνδεσης και αντίστασης.

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης της εμφάνισης στο Ηρώδειο για την Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής (21/6, 21.00), η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τον Γιώργο Πέτρου στο πόντιουμ, παρουσιάζει δύο αριστουργήματα του ρομαντικού ρεπερτορίου: το δημοφιλές «Ειδύλλιο του Ζήγκφρηντ», που ο Βάγκνερ αφιέρωσε στον τελευταίο μεγάλο έρωτά του, την Κόζιμα φον Μπύλοου, για τη γέννηση του γιου τους, Ζήγκφρηντ* και τη Δεύτερη Συμφωνία, που ο Σούμαν συνέθεσε ενώ είχε ήδη εμφανίσει συμπτώματα παράνοιας, γεγονός που καθυστέρησε την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς ωστόσο να μειώνει στο ελάχιστο την ωριμότερη, πλέον, και λαμπερή γραφή του. Είσοδος ελεύθερη. Επίσης στο Ηρώδειο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό την μπαγκέτα του αρχιμουσικού Λουκά Καρυτινού, και με σολίστ τον πιανίστα Ντανιίλ Τρίφονοφ, παρουσιάζει έργα Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς και Κουμεντάκη (24/6, 21.00).

Στις 25 Ιουνίου το Εθνικό Θέατρο ανοίγει το πρόγραμμα στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου με τους «Ιππείς» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου και με μια διανομή πρωταγωνιστών που ενώνουν διαφορετικούς μεταξύ τους σκηνικούς κόσμους (25-27/6, 21.00). Την αυλαία του Μικρού Θεάτρου της Επιδαύρου ανοίγει την ίδια μέρα ο Πέτρος Κλαμπάνης με το Tora Collective, φέρνοντας στη σκηνή δεξιοτέχνες από την Ευρώπη και την Αμερική, και συνθέτοντας μια οικουμενική, μουσική αφήγηση (25- 26/6, 21.30).

Στο αίθριο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με το Θέατρο του Νέου Κόσμου σκηνοθετεί την παιδική παράσταση που βασίζεται στο αγαπημένο μυθιστόρημα του πολυβραβευμένου Χιλιανού συγγραφέα Λουίς Σεπούλβεδα «Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πετάει», σε θεατρική διασκευή της 'Ανδρης Θεοδότου (26-27/6 και 3-4/7, στις 19.00 και στις 20.15).

Από τις 26 ως τις 29/6, ο Παντελής Φλατσούσης σκηνοθετεί στην Πειραιώς 260 το «Εθνικό Ντεφιλέ». Με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, η παράσταση, σε ατμόσφαιρα εορταστική και υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής, με έναν θίασο πολυσυλλεκτικό, επιχειρεί να καταθέσει ένα σχόλιο σχετικά με την ταυτότητα και την ετερότητα θέτοντας το ερώτημα τι τύπου κοινότητες θα μπορούσαμε να επινοήσουμε σήμερα, με στόχο ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον.

Στις 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο, η Ελευθερία Αρβανιτάκη με την Καμεράτα υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου παρουσιάζουν δύο προσωπικούς δίσκους της, που ξεχώρισαν στο πεδίο της μελοποιημένης ποίησης: τα Τραγούδια για τους μήνες, με ποίηση Σαπφούς, Μαρίας Πολυδούρη, Κώστα Καρυωτάκη, Οδυσσέα Ελύτη, Μιχάλη Γκανά και δημοτικά δίστιχα, σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, και το Γρήγορα η ώρα πέρασε, με ποίηση Σαπφούς (σε απόδοση Ελύτη), Καρυωτάκη, Κ. Χ. Μύρη και Διονύση Καψάλη, σε μουσική Νίκου Ξυδάκη.

Ειδικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID-19

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το Φεστιβάλ θα λειτουργήσει σε συνθήκες πανδημίας και αξιοποιώντας την εμπειρία του προηγούμενου καλοκαιριού, είναι έτοιμο να εγγυηθεί την ασφάλεια των θεατών και όλων των συμμετεχόντων.

Φέτος, η πληρότητα των χώρων έχει οριστεί στο 50% και καθώς η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη αρχίσει, το Φεστιβάλ διαβεβαιώνει το κοινό ότι η διεξαγωγή των εκδηλώσεων θα γίνει με πολύ αυστηρές προδιαγραφές, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλων όσοι θα παρευρεθούν σε αυτές (θεατών, καλλιτεχνών, εργαζομένων). Στους κανονισμούς λειτουργίας της φετινής διοργάνωσης έχουν ενσωματωθεί όλα τα υγειονομικά μέτρα που θέσπισε η Ελληνική κυβέρνηση για την πραγματοποίηση ζωντανών θεαμάτων σε ανοιχτά θέατρα. Τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται στοχεύουν στην προστασία των θεατών κατά την είσοδο και την έξοδό τους, καθώς και κατά την παραμονή τους στους χώρους των εκδηλώσεων.

Η Πειραιώς 260 ανοίγει φέτος για το κοινό, μετά από έναν χρόνο απουσίας, έχοντας προχωρήσει σε μία απαραίτητη αλλαγή στους δύο χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι παραστάσεις: ο Χώρος Δ και ο Χώρος Ε ανοίγουν τις οροφές τους και μετατρέπονται σε θερινά θέατρα με φυσικό εξαερισμό. Οι χώροι θα απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες. Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπως και πέρσι οι θέσεις θα είναι αριθμημένες τόσο στο Κάτω Διάζωμα όσο και στο 'Ανω Διάζωμα. Θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά σε δυάδες και μονάδες, ενώ ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων ανά αγορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα. Όλα τα εισιτήρια θα είναι προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και ο έλεγχος τους κατά την είσοδο θα είναι ανέπαφος (με χρήση scanner).

