Ρόδος: παρενόχλησε σεξουαλικά 13χρονη και της έδωσε ναρκωτικά

Ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε ότι ο γείτονάς του παρέσυρε την 13χρονη στην οικία του και εκεί τη θώπευσε.

Σοκ έχει προκαλέσει στη Ρόδο η υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικης από έναν 47χρονο άνδρα.

Ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε ότι ο γείτονάς τους σε κατοικία της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου παρέσυρε το παιδί τους, τον Οκτώβριο του 2020, στην οικία του και εκεί το θώπευσε. Το παιδί ενημέρωσε τους γονείς του, που απευθύνθηκαν με την σειρά τους στις αρχές, ζητώντας την τιμωρία του 47χρονου. Ο καταγγελλόμενος, πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, έχει υποβάλει μήνυση εις βάρος του πατέρα της 13χρονης, ενώ ο ίδιος απολογείται ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου καθώς κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της 13χρονης καθώς και για προσπάθεια μύησής της στην χρήση κάνναβης.

Ο πατέρας του παιδιού κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο κατηγορούμενος προφασίστηκε ότι την χρειάζεται για να τον βοηθήσει σε κάποια δουλειά και έτσι την οδήγησε στο σπίτι του και της προσέφερε κάνναβη. Το παιδί αρνήθηκε και τότε ασέλγησε σε βάρος του. Tο παιδί αντέδρασε και τράπηκε σε φυγή. Πρόκειται για μαθήτρια της δευτέρας γυμνασίου, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο 47χρονος την ρώτησε αν είχε κάνει σεξ και εκείνη απάντησε αρνητικά, ενώ, όπως κατέθεσε, εξεπλάγη και ακολούθως ο 47χρονος επεδίωξε να ασελγήσει εις βάρος της. Διατείνεται μάλιστα ότι την έσφιγγε στην αγκαλιά του και την ακούμπησε σε σημεία του σώματός της ενώ της προσέφερε να κάνει χρήση «χόρτου».

Το παιδί έσπευσε να φύγει από το σπίτι, όπως ισχυρίζεται και κοντά στην πόρτα όταν επεδίωξε να την αποτρέψει ο καταγγελλόμενος, τον κλότσησε στα γεννητικά όργανα, ξεκλείδωσε και έφυγε. Το παιδί ισχυρίστηκε ακόμη ότι πέντε μέρες μετά την είδε και της είπε «εμείς οι δύο θα τα ξαναπούμε», με αποτέλεσμα να φοβηθεί. Υποστήριξε ακόμη ότι την προσέγγισε και μέσω των social media και ότι «μπλόκαρε» τον λογαριασμό του. Ο 47χρονος μάλιστα ανέθεσε σε ποινικολόγο να κινηθεί εναντίον του πατέρα διότι στο προφίλ του στο facebook κοινοποίησε δημόσια ανάρτηση αναφέροντας ψευδή και συκοφαντικά σχόλια εις βάρος του. Πιο συγκεκριμένα, δίχως να έχει ασκηθεί εις βάρος του οποιαδήποτε ποινική δίωξη, δίχως να έχει λάβει την ιδιότητα του κατηγορουμένου για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, με την ανάρτησή του τον εμφάνισε ως τον βιαστή της Ρόδου με θύματα παιδιά.

Πιο συγκεκριμένα, όπως εκθέτει στην μήνυσή του, μια οικογενειακή του φίλη και γειτόνισσά τους την 10η Οκτωβρίου 2020 τους επισκέφθηκε έντρομη και πανικόβλητη και τους ενημέρωσε ότι κατά την περιήγησή της στο facebook είδε κάποιες αναρτήσεις του μηνυόμενου ο οποίος ισχυριζόταν ότι είχε ασελγήσει στην κόρη του, στην μητέρα του και σε όλες τις γριές της Παλιάς Πόλης! Κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση, διάφοροι άλλοι (αγνώστου αριθμού) φίλοι του άρχισαν να ρωτούν και να τον προτρέπουν: «Πες ονόματα» κλ.π. Συνεχίζοντας ο μηνυόμενος απεκάλυψε την ταυτότητά του και στη συνέχεια έγραψε «του ζητάω 1.000.000 ευρώ αποζημίωση για ψυχική οδύνη». Ανάλογη ενημέρωση για τις αναρτήσεις του πατέρα είχε ο 47χρονος και από άλλους γνωστούς και φίλους του, ενώ μια άλλη γειτόνισσα, τους επισκέφθηκε και τους ενημέρωσε ότι άκουσε να λέει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε σκοπό να του πάρει 1.000.000 ευρώ αποζημίωση για τον βιασμό του παιδιού του, ενώ υποστήριξε ότι στην ίδια γειτόνισσα το παιδί είχε διαψεύσει τα όσα υποστήριζε ο πατέρας του.

Ο 47χρονος εξεταζόμενος στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης εις βάρος του αρνήθηκε ως απολύτως ψευδή και αβάσιμα τα όσα ισχυρίστηκε ο πατέρας και το παιδί εις βάρος του. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι η ανήλικη κατέθεσε ότι οι αξιόποινες πράξεις εις βάρος της έλαβαν χώρα την 1-2 Οκτωβρίου, ενώ ο πατέρας της κατέθεσε ότι οι ίδιες πράξεις έλαβαν χώρα την 23-24 Σεπτεμβρίου, ενώ ισχυρίζεται ότι ο πατέρας «διάνθησε» με ισχυρισμούς την κατάθεσή του, που δεν προκύπτουν από την κατάθεση του παιδιού. Στο διάστημα που φέρεται να έχει διαπράξει τα καταγγελλόμενα αδικήματα, όπως ισχυρίζεται, ο ίδιος βρισκόταν στην οικία του με γείτονες τους οποίους και προτείνει ως μάρτυρες.

