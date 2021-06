Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους στον ΑΝΤ1 για εμβολιασμό παιδιών: Είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι

Ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για τον εμβολιασμό ενήλικων και ανηλίκων. Πότε ξεκινά ο κατ’οίκον και τι γίνεται με όσους νόσησαν κι έχουν ραντεβού για εμβόλιο.

«Θα αυξάνονται τα ραντεβού όσο έρχονται εμβόλια», ανέφερε για τον εμβολιασμό της ηλικιακής ομάδας 18-29 ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, «σε πολύ σύντομο διάστημα θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τα άλλα σκευάσματα», αφού προς το παρόν οι 18-29 εμβολιάζονται μόνο με το μονοδοσικό Johnson&Johnson.

Σχετικά με αυτούς που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, επανέλαβε ότι, αρκεί μία δόση για τη θωράκισή τους, ενώ εξήγησε πως αν κάποιος έχει προγραμματισμένο ραντεβού και νόσησε πρόσφατα, θα λάβει τώρα ένα μήνυμα ακύρωσής του και μετά από έξι μήνες, θα του έρθει άλλο μήνυμα για νέο ραντεβού.

Ο ΕΜΑ έδωσε το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών 12-15 ετών και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα εξετάσει τις επόμενες μέρες το ελληνικό πλάνο. «Εμείς σαν επιχειρησιακός μηχανισμός, είμαστε έτοιμοι», σημείωσε σχετικά.

Όσο για το πότε θα εμβολιαστούν τα παιδιά, είπε πως «πρέπει να έχουμε τις οδηγίες για από Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και θα προχωρήσουμε όπως στις άλλες ηλικίες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα».

Αναφορικά με τα self test σε όσους είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Υγείας είπε πως 14 μέρες μετά και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δεν έχει κάποιος λόγο για να υποβληθεί σε self test και προανήγγειλε σχετικές ανακοινώσεις και οδηγίες.

Ανακοινώσεις προανήγγειλε και για το σχέδιο του κατ’οίκον εμβολιασμού, την ερχόμενη Δευτέρα. Το πλάνο που θα ανακοινωθεί θα εφαρμοστεί μέσα στον Ιούνιο.

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 44χρονης από την Κρήτη, που πέθανε μετά τον εμβολιασμό της με AstraZeneca. «Εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΜΑ και της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και διαφάνεια το θέμα και έδωσε τα στοιχεία» και σχετικά με το γεγονός ότι κάθε χώρα ακολούθησε τη δική της γραμμή στον εμβολιασμό με AstraZeneca, συμφώνησε ότι, «δεν βοήθησε το ότι κάθε χώρα είχε τη δική της γραμμή».

Επανέλαβε ότι, η σύσταση είναι κάποιος να κάνει τη δεύτερη δόση του ίδιου εμβολίου που έκανε την πρώτη, «εκτός πολύ συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπως η θρόμβωση» και παρατήρησε ότι, «δεν βλέπουμε μεγάλες ακυρώσεις από όσους έχουν κάνει την πρώτη δόση του AstraZeneca».

Διαβεβαίωσε, τέλος ότι, υπάρχουν αποθέματα εμβολίων και από τα τρία σκευάσματα, ενώ «αναμένουμε πολύ μεγάλο αριθμό παραλαβής εμβολίων μέχρι το τέλος της χρονιάς».

