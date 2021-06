Κοινωνία

Άλιμος: Πυροβολισμοί σε διαμέρισμα πολυκατοικίας

Άγνωστος πυροβόλησε προς ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου. Τι βρέθηκε στο σημείο. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Πανικός επικράτησε το πρωί στον Άλιμο, καθώς ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πυροβολισμοί έπεσαν επί της οδού Κουμουνδούρου, πίσω από το μετρό του Αλίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, κ. Καλλιακμάνη, στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες από εννιάρι πιστόλι. Όπως είπε, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", άγνωστος πυροβόλησε από τον δρόμο, προς το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου που έχει δεχθεί σφαίρες φέρεται να κατοικεί έναν ζευγάρι συνταξιούχων. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν θύματα, ενώ έχει υποστεί φθορά, από τουλάχιστον μία βολίδα, ένα από τα διαμερίσματα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις.

Το νέο αυτό επεισόδιο με πυροβολισμούς έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα αιματηρών περιστατικών, τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, όπως η δολοφονία του πυγμάχου στη Βάρη, το πρωί της Δευτέρας.

