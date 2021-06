Κοινωνία

Κεραμέως για Πανελλαδικές Εξετάσεις στον ΑΝΤ1: με self test και μάσκες οι διαγωνιζόμενοι (βίντεο)

Τι απάντησε η Υπουργός Παιδείας στον Τσίπρα και την κριτική που της άσκησε κάνοντας λόγο για «σφαγή εισακτέων».

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο υγειονομικό πρωτόκολλο που θα ακολουθηθεί για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Όπως είπε η κυρία Κεραμέως, μέχρι το προσεχές Σάββατο, όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα προμηθευτούν από2 self test. Το πρώτο θα πρέπει να το πραγματοποιήσουν στις 10 Ιουνίου και το δεύτερο στις 19 Ιουνίου. Σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό θα πρέπει μέσα σε 3 μέρες να κάνουν εργαστηριακό τεστ για επιβεβαίωση του αποτελέσματος.

Αν το τεστ βγει και πάλι θετικό, τότε ο διαγωνιζόμενος θα μπει σε καραντίνα και θα εξεταστεί τον Σεπτέμβριο. Αν αυτό γίνει στο δεύτερο τεστ και ο μαθητής έχει ήδη διαγωνιστεί σε εξεταστικό κέντρο, οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι στο ίδιο κέντρο δεν θα έχουν κάποια επίπτωση και θα συνεχίσουν κανονικά τις εξετάσεις τους.

Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι τόσο για τους διαγωνιζόμενους, όσο και για τους επιτηρητές, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Η κυρία Κεραμέως, απαντώντας στην κριτική που δέχεται από την αξιωματική αντιπολίτευση και τον κ. Τσίπρα που έκανε λόγο για «σφαγή εισακτέων», απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει αυτό που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Να μπαίνει κάποιος στο Πανεπιστήμιο με 1 στα 20», αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε μάλιστα, πως στα τμήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η βάση εισαγωγής ήταν 1,7 στα 20 και μόνο 3 στους 100 μαθητές αποφοιτούσαν κάθε έτος.

