Γάζα: παιδιά ζητούν ειρήνη μέσα από τα συντρίμμια (βίντεο)

Με λουλούδια και φωτογραφίες των παιδιών που χάθηκαν κατά τις ισραηλινές επιδρομές ζήτησαν ειρήνη τα παιδιά των Παλαιστινίων.

Δεκάδες παιδιά τίμησαν τα παιδιά που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιδρομών στη Γάζα.

Τα παιδιά κρατούσαν λουλούδια και τις φωτογραφίες των νεκρών παιδιών.

Η εκδήλωση είχε τον τίτλο «γιατρεύουμε τις πληγές μας, επιδιώκουμε να ζήσουμε ειρηνικά» και πραγματοποιήθηκε στα συντρίμμια γειτονιάς στη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες είχαν στόχο να υπογραμμίσουν τα δεινά των Παλαιστινίων παιδιών στη Γάζα.

Κάλεσαν, επιπλέον, τη διεθνή κοινότητα να ανακόψει την εχθρότητα του Ισραήλ ενάντια στη Γάζα, ώστε να μπορέσουν οι Παλαιστίνιοι να ζήσουν με σταθερότητα και ειρήνη, όπως άλλα έθνη.

