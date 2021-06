Οικονομία

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού: εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή ενισχύσεων από 1.000 έως 4.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο με εξαίρεση τον κλάδο της εστίασης.

Λίγες ώρες απομένουν ακόμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, καθώς τα μεσάνυχτα λήγει η προθεσμία.

Μέχρι χθες το απόγευμα ο αριθμός των αιτήσεων είχε ξεπεράσει τις 90.000, με τον μεγαλύτερο αριθμό των δικαιούχων να έχει ήδη εισπράξει το ποσό της αποζημίωσης που δικαιούται. Tην Παρασκευή που μας πέρασε, είχαν καταβληθεί 78 εκατ. ευρώ σε 72.675 δικαιούχους, δηλαδή περισσότεροι από 8 στους 10 αιτούντες είχαν δει στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το ποσό που δικαιούνταν. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, το μέτρο αφορά περίπου 100.000 επιχειρήσεις.

Στους κλάδους που εντάσσονται στην ενίσχυση είναι: τουρισμός, ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συναυλιακοί χώροι, γυμναστήρια, καταστήματα ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ παιδότοποι, οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, κ.α.

Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε

1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021,

2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021 και

4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ

Υπό εξέταση είναι επίσης η επέκταση του συγκεκριμένου μέτρου και το Μάιο με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων οι οποίες παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και σήμερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών κωδικών του TAXISnet. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

Ο αιτών ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής του. Ωστόσο μπορεί, στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», να υποβάλει αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω ενημέρωσης. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει όλων των στοιχείων και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από την ΑΑΔΕ, μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.

Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Πηγή: naftemporiki.gr

