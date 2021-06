Life

Ζέτα Δούκα: Η ολόσωμη φωτογραφία με μαγιό και το ηχηρό μήνυμα

Το μήνυμά της προς όλες τις γυναίκες έστειλε η ηθοποιός που φωτογραφήθηκε με το μαγιό της.

Με μια φωτογραφία της με μαγιό η Ζέτα Δούκα έστειλε το μήνυμά της προς όλες τις γυναίκες, να αγαπούν το σώμα τους.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε με το μαγιό της και ανάρτησε τη φωτογραφία στο Instagram και στο σχόλιο που την συνόδευε έγραψε:

«Αυτό είναι το σώμα μου. Ένα σώμα που έχει παχύνει, αδυνατίσει, βασανιστεί, αρρωστήσει από ανορεξία, γεννήσει τη Θάλεια, έχει χειρουργηθεί, μπαίνει σε κλιμακτήριο, αλλάζει, προσπαθεί να διατηρείται υγιές και δυνατό, κατά καιρούς μισηθεί και αγαπηθεί και πλέον έχει την απόλυτη αποδοχή και σεβασμό μου.

Ε, δεν αξίζει μια ωραία σέλφι με μαγιό; Αγάπησε το σώμα σου, κάντο να περνάει όμορφα μαζί σου και μην ακούς κανέναν!

Καλό καλοκαίρι!».

