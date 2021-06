Κόσμος

Ρωσία: Αυξάνονται οι πτήσεις προς Ελλάδα

Οι πτήσεις που συνδέουν την Ελλάδα με τη Ρωσία και οι χώρες στις οποίες αύξησε τις πτήσεις της η Μόσχα.

Η Ρωσία αυξάνει, από τις 10 Ιουνίου, τις τακτικές αεροπορικές πτήσεις προς δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και τις ξεκινά προς άλλες οκτώ, όπως ανακοινώθηκε στους δημοσιογράφους από το ρωσικό Επιχειρησιακό Κέντρο κατά της πανδημίας του κορονοϊού, μετά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «ΡΙΑ-Νόβοστι», οι πτήσεις προς την Αθήνα αυξάνονται κατά δύο την εβδομάδα, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, συνολικά, δηλαδή, κατά τέσσερις, ενώ μεταξύ των χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα διεύρυνσης πτήσεων είναι ακόμη δύο, πλην της Ελλάδας, τουριστικοί προορισμοί για Ρώσους τουρίστες, η Αίγυπτος και το Κατάρ, με την πρόσθεση μίας πτήσης εβδομαδιαίως προς τις αντίστοιχες πρωτεύουσες, Κάιρο και Ντόχα.

Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από το Επιχειρησιακό Κέντρο ότι «παγώνει» έως τις 21 Ιουνίου η αύξηση των πτήσεων προς Τουρκία, ενώ αυτές επανεκκινούν προς τους πλήρως ή εν μέρει «τουριστικούς προορισμούς» Κροατία, Μαρόκο, Μαυρίκιο, Λίβανο και Αλβανία.

Ειδικά προς τη Λευκορωσία οι ρωσικές πτήσεις αυξάνονται κατά δέκα την εβδομάδα, λόγω της ειδικής κατάστασης αεροπορικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στο Μινσκ μετά το κύμα κυρώσεων από την ΕΕ για την υπόθεση «Ryanair-Προτασέβιτς», καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός Λευκορώσων πολιτών θα πετά πλέον με ανταποκρίσεις μέσω ρωσικού εδάφους.

Όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Ρωσίας (ΑΤΟΡ) με ειδική αναφορά του στην Ελλάδα, είναι φυσικά θετικό το γεγονός της αύξησης των πτήσεων και της μη διακοπής στην έκδοση θεωρήσεων εισόδου από την ελληνική πλευρά, ωστόσο δεν μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση και η υπαρκτή πίεση από πλευράς τουριστών με τον υπάρχοντα αριθμό πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών και «χωρίς πτήσεις προς την Κρήτη, την Κέρκυρα, τη Ρόδο και τη Θεσσαλονίκη εκ των πραγμάτων (σ.σ. η Ελλάδα) θα μείνει κλειστή για τον μαζικό τουρισμό από τη Ρωσία».

Αυτήν τη στιγμή (και μέχρι τις 10 Ιουνίου που αναμένεται η αύξησή τους) Ρωσία και Ελλάδα συνδέονται απευθείας αεροπορικώς με τέσσερις τακτικές πτήσεις εβδομαδιαίως προς Αθήνα, που πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και Σάββατο από την Aegean Airways και κάθε Πέμπτη και Σάββατο από την Aeroflot, ενώ κάθε Τετάρτη πραγματοποιεί προς Θεσσαλονίκη η ρωσική εταιρεία S7 πτήση με τον ειδικό χαρακτηρισμό της εμπορευματο-επιβατικής.

Ο περιορισμός των πτήσεων έχει οδηγήσει τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη, όπως τονίζει ο ΑΤΟΡ, ο οποίος εκτιμά ότι θα χρειαστούν πολλές πτήσεις καθημερινά για να ικανοποιηθεί η αυξανόμενη ζήτηση, που καλύπτεται εν μέρει είτε μέσω πτήσεων Ρώσων τουριστών με ανταπόκριση σε τρίτες χώρες είτε με τη χρήση από τη ρωσική Aeroflot αεροσκαφών υπερατλαντικών πτήσεων, που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς άνω των 300 επιβατών ανά πτήση.

Ο ΑΤΟΡ σημειώνει ότι επανειλημμένως η ελληνική πλευρά και εκπρόσωποί της έχουν δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι αναμένεται αύξηση των εγκεκριμένων αεροπορικών πτήσεων και πως το ζήτημα συζητείται μεταξύ των δύο χωρών, ενώ πηγές που συμμετέχουν στις διμερείς διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζουν θετικό το γεγονός ότι με άδεια από τις αρμόδιες Αρχές και των δύο κρατών ξεκινά από σήμερα να πετά η ρωσική S7 προς Ηράκλειο Κρήτης και κάθε Παρασκευή προς Ρόδο. Ενδεικτικό του υψηλού ενδιαφέροντος της ρωσικής πλευράς προς τους ελληνικούς προορισμούς είναι και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρωσική Aeroflot έχει ζητήσει έγκριση καθημερινών ειδικών πτήσεων για Ηράκλειο και Αθήνα και τέσσερις φορές την εβδομάδα για Θεσσαλονίκη και αναμένει τη σχετική απάντηση της ΥΠΑ, ενώ συνολικά η ρωσική πλευρά έχει ζητήσει 42 εβδομαδιαίες πτήσεις και η ελληνική 88.

