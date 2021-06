Κοινωνία

Απολογία 58χρονου: της πέταγα ντομάτες, αυγά και εσώρουχα γιατί δεν με ήθελε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κωμικοτραγικές καταστάσεις σε δικαστήριο στον Βόλο. Της πέταγε ντομάτες, αυγά, εσώρουχα κι άλλα αντικείμενα, γιατί ενώ ήταν ερωτευμένος μαζί της, δεν τον ήθελε.

Με ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης πλήρωσε την αναγραφή υβριστικών συνθημάτων έξω από το σπίτι 55χρονης στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου, 58χρονος, που κρίθηκε ένοχος χθες για εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα δημόσια, από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Ο καταδικασθείς αποδέχθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες και ζήτησε συγνώμη από την 55χρονη, που είναι μητέρα, επισημαίνοντας ότι αυτά που έκανε τα έκανε διότι ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της και τον ενόχλησε, το ότι η παθούσα διέκοψε ξαφνικά τη μεταξύ τους επικοινωνία. Η αρχική εις βάρος του κατηγορία ήταν για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση και έργω εξύβριση. Ωστόσο, το Αυτόφωρο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση για μετατροπή της κατηγορίας σε εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, ενώ του αναγνώρισε και το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, απορρίπτοντας τα αιτήματα της υπεράσπισης για αναγνώριση και των ελαφρυντικών των μη ταπεινών αιτίων, της ομολογίας της πράξης και της επίδειξης ειλικρινούς μεταμέλειας. Καταθέτοντας η 55χρονη μάρτυρας κατηγορίας ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι γνώρισε τον 58χρονο τα Χριστούγεννα του 2020 και είχαν φιλική και όχι ερωτική σχέση.

Από τις αρχές Απριλίου της έκανε κλήσεις απόρρητες στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ έριχνε στην αυλή του σπιτιού της ντομάτες, αυγά και εσώρουχα… Στις 28 Απριλίου ανέφερε πως είδε βαμμένο με κόκκινο σπρέϊ το κουτί της ΔΕΗ έξω από το σπίτι της, καθώς και τη λέξη «πουτ@@@»…

Το ίδιο σκηνικό δήλωσε πως επαναλήφθηκε και στις 6 Μαΐου, με πεταμένα πάλι στην αυλή της λαχανικά και αυγά, ενώ στις 16 του μήνα ανέφερε πως είχε αναχωρήσει για την Αθήνα, καθώς είχε πανικοβληθεί με όσα γίνονταν και δεν μπορούσε να κοιμηθεί τις νύχτες. «Ζούσα έναν εφιάλτη», ανέφερε χαρακτηριστικά η παθούσα.

Πριν αναχωρήσει, ανέφερε ότι τοποθέτησε κάμερα ασφαλείας και κατέγραψε ένα άτομο να καταφθάνει τις πρώτες πρωινές ώρες στο σπίτι της και να πετάει κέρματα, αυγά και ντομάτες, αλλά και εσώρουχα, ακόμη και σακούλες με κόπρανα. Ωστόσο, ερωτηθείσα από το δικαστήριο, απάντησε πως δεν μπορούσε να τον αναγνωρίσει, αλλά ήταν το ίδιο πρόσωπο όλες τις φορές. Στις 27 Μαΐου, οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το σπίτι της, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει, τον συνέλαβαν.

Ο 58χρονος είναι διαζευγμένος και πατέρας τριών παιδιών. «Είχε αφήσει αυτοκόλλητο έξω από το σπίτι μου που έγραφε «μπουρδέλο». Εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση που ζούσα, καθώς έχασα τον πατέρα μου», ανέφερε η παθούσα, η οποία σημείωσε πως ενδιάμεσα ο κατηγορούμενος της έστελνε και μηνύματα με χρόνια πολλά για το Πάσχα και τη γιορτή της Μητέρας. «Με έχει κάνει ρεζίλι σε όλη την κοινωνία», κατέληξε η 55χρονη.

Ο 55χρονος αποδέχτηκε τις κατηγορίες εις βάρος του, ζήτησε συγνώμη και τόνισε ότι την έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. «Ήμουν πολύ ερωτευμένος μαζί της. Με στήριξε πολύ και τη στήριξα κι εγώ. Είχε δημιουργηθεί ένα δέσιμο μεταξύ μας, αλλά με ενόχλησε γιατί μου έκλεινε τα τηλέφωνα και εξαφανίστηκε», δήλωσε ο κατηγορούμενος. Η συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε πως δεν υφίσταται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να μετατραπεί η κατηγορία σε εξύβριση κατ’ εξακολούθηση λόγω και έργω, τελεσθείσα δημόσια.

Την εισαγγελική πρόταση αντέκρουσε ο συνήγορος Πολιτικής Αγωγής επισημαίνοντας πως έχει τελεστεί η συκοφαντική δυσφήμιση ενώπιον τρίτων, αφού έλαβαν γνώση πολλοί των υβριστικών συνθημάτων και ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του 58χρονου. Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί ευρισκόμενος εντός του ΙΧ του, κοντά στο σπίτι της 55χρονης και πάνω του είχε βρεθεί το σπρέι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έγραφε τα συνθήματα, φορούσε γάντια, κουκούλα και μπουφάν.

Πηγή: e-thessalia.gr