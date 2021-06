Αθλητικά

Καρδίτσα: σύλληψη δεκάδων χούλιγκαν

Ταξίδευαν για το έκτος έδρας παιχνίδι της τοπικής Αναγέννησης με την Καρίτσα. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στα οχήματα που επέβαιναν.

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής 30 Μαΐου, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, 43 άτομα τα οποία κατηγορούμενα για παραβίαση, κατά περίπτωση, των μέτρων πρόληψης και καταστολής βίας στους αθλητικούς χώρους, της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, του νόμου περί όπλων και της νομοθεσίας περί βεγγαλικών, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων.

Πρόκειται για οπαδούς της Αναγέννησης Καρδίτσας, οι οποίοι θα πήγαιναν στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Καρίτσα.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε ένα λεωφορείο και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

1 ξύλινη ράβδος στην οποία προεξείχαν μεταλλικά καρφιά,

1 πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

2 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους -11,2- γραμμαρίων,

46 κροτίδες,

3 φωτοβολίδες,

1 καπνογόνο και

1 κατσαβίδι.



