Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: προβλέψεις για τον Ιούνιο (βίντεο)

Τι φέρνει ο μήνας που έφθασε σε όλα τα ζώδια και πώς χαρακτηρίζεται η σημερινή ημέρα;

Νέος μήνας μπήκε και η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” έκανε προβλέψεις για όλο τον Ιούνιο!

Η Λίτσα Πατέρα αποκάλυψε ποιες θα είναι οι καλές και ποιες οι περίεργες ημέρες του Ιουνίου, ποιες θα είναι οι ιδανικές ημέρες για έρωτα, γάμο, αρραβώνα.

Όπως είπε, ο Άρης στον Λέοντα θα φέρει εντάσεις. Πότε μπαίνει ξανά ο Δίας στον Υδροχόο και πότε ο Ερμής συνεχίζει την ομαλή πορεία του;

Όσον αφορά στη σημερινή ημέρα, η Λίτσα Πατέρα τη χαρακτήρισε τόσο απατηλή, όσο και ιδιαίτερα ρομαντική.

Δείτε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια:





