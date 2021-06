Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Γούρνες: Παράταση για την υποβολή προσφορών

Παράταση στις ημερομηνίες ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τις υποβολές προσφορών για τις Γούρνες Ηρακλείου.

Παρατείνεται για τη 15η Οκτωβρίου, από 15 Ιουλίου, η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών σχετικά με την αξιοποίηση τμήματος της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παρατείνεται από τις 15/7/2021 στις 15/10/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σχολίων επί του σχεδίου σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών παρατείνεται από τις 28/5/2021 στις 27/8/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση του τελικού σχεδίου σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών στο VDR παρατείνεται από τις 28/6/2021 στις 24/9/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος για επίσκεψη στο ακίνητο παρατείνεται από τις 25/6/2021 στις 17/9/2021.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον διαγωνισμό παρατείνεται από τις 7/7/2021 στις 1/10/2021.