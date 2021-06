Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: είναι ανάγκη να εξορθολογίσουμε τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας

Ο Πρωθυπουργός απέδωσε τα εύσημα στους εργαζόμενους στο ΕΣΥ, για την προσφορά τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα εύσημα για τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος ταυτόχρονα στη σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του ΕΣΥ που σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση, κατά την παρέμβασή του στο συνέδριο που διοργανώνουν το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» και το ιατρικό site «ygeiamou.gr» με θέμα «το ΕΣΥ στην COVID-19 και στη μετά COVID-19 εποχή».

Ο κ. Μητσοτάκης μετέχει σε πάνελ μαζί με την καθηγήτρια και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας Αναστασία Κοτανίδου. Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών του Συνεδρίου που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Χίλτον, βρίσκονται επίσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Όπως είχε επισημάνει και στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου που συνεδρίασε τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως οι αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνησή του στο Σύστημα Υγείας εντάσσονται στον μεταρρυθμιστικό και προωθητικό χαρακτήρα της ατζέντας της. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συνέδριο ως πρώτης τάξης ευκαιρία για να γίνει αποτίμηση των επιδόσεων του Συστήματος Υγείας και να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση, βάση για το νέο σύστημα υγείας. Όπως είπε «η πανδημία χτύπησε ένα ΕΣΥ, που βγήκε από μια δεκαετή κρίση, με σημαντικές αδυναμίες στις υποδομές και στο ανθρώπινο δυναμικό».

Μίλησε για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με έκτακτο προσωπικό, μέρος του οποίου θα μονιμοποιηθεί αλλά και για το πολύ σημαντικό ψηφιακό άλμα και επεσήμανε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» ήταν απόδειξη του ότι το κράτος έχει την ικανότητα να συνενώνει δυνάμεις, γι' αυτό και αγκαλιάστηκε και από εκείνους που τη στελεχώνουν και από τους πολίτες.

Αναφέρθηκε και στα πρώτα βήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κι όπως είπε πως δεν θα κουραστεί να λέει ότι το κράτος έχει υποχρέωση να παρέχει ποιοτική δωρεάν περίθαλψη και είναι σημαντικές για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού και οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα.

«Κάναμε βήματα συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα σε συνθήκες δύσκολες. Είναι πολύ ενδιαφέρον για την επόμενη μέρα και πρέπει να αξιολογηθεί πώς δούλεψαν μαζί κράτος και ιδιωτικός τομέας. Το σύστημα υγείας πρέπει να βρει νέους τρόπους συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο κρατικό, αλλά ποιοτικό», τόνισε.

Αναδείχθηκαν όμως και χρόνιες παθογένειες, τόνισε ο πρωθυπουργός, με ειδική αναφορά στα προβλήματα που παρατηρούνται στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη αλλά και στο γεγονός ότι τα μεγάλα προβλήματα στην περίοδο του covid τα είδαμε σε περιφερειακά νοσοκομεία, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ένας ορθολογικός χάρτης υγείας. «Είναι ανάγκη να εξορθολογίσουμε επιτέλους τον νοσοκομειακό χάρτη της χώρας με κριτήριο τι είναι καλύτερο για τον ασθενή» και το Σύστημα Υγείας, υπογράμμισε.

Πριν κλείσει, τόνισε τη δυνατότητα που δίνουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, για στήριξη και ανανέωση των υποδομών, αλλά και για να γίνει το μεγάλο ψηφιακό άλμα στην Υγεία. Έκανε ειδική αναφορά στον ψηφιακό φάκελο ασθενούς, αλλά και στο γεγονός ότι είναι έτοιμες οι υποδομές για την ψηφιακή ανάπτυξη του τομέα.

Ευχαρίστησε, κλείνοντας, όλους τους εργαζόμενους του ΕΣΥ που μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους στη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που φάνηκε από το γεγονός ότι αυτή η χώρα κατάφερε να αντιμετωπίσει την κρίση με πολύ καλύτερο τρόπο από πολλές άλλες χώρες κι αυτό είναι κάτι που πιστώνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι από σήμερα, 1η Ιουνίου 2021, η Ελλάδα εντάσσεται στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Covid, γεγονός που «δηλώνει την ετοιμότητά μας για ένα πιο ασφαλές και πιο ελεύθερο καλοκαίρι». Με αυτή την αφορμή, μάλιστα, συνεχάρη όλους όσοι συνεργάστηκαν προκειμένου μία ιδέα, η οποία είχε πρώτα διατυπωθεί από την ελληνική κυβέρνηση πριν από κάποιους μήνες να γίνει αυτή τη στιγμή πράξη και η Ελλάδα να είναι στην πρώτη γραμμή αυτού του σημαντικού ψηφιακού εργαλείου.

