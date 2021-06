Συνταγές

Συνταγή για κοτόπουλο με τζίντζερ, μέλι και λαχανικά από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» αποκαλύπτει τα βήματα για την πιο απολαυστική συνταγή με κοτόπουλο!

Μια ξεχωριστή συνταγή για κοτόπουλο παρουσίασε την Τρίτη ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Πέτρος Συρίγος έδειξε βήμα βήμα τη διαδικασία για την πιο απολαυστική συνταγή για κοτόπουλο με μέλι, τζίντζερ και υγιεινά λαχανικά!

Πρόκειται για μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή, με τη χρήση ενός και μόνο σκεύους!

Τα υλικά:

4 στήθη φιλέτο κοτόπουλο

2 σκελίδες σκόρδο

6 κ.σ. σόγια

6 κ.σ. μέλι

χυμός 1 λεμονιού

Για τα λαχανικά:

2 καρότα κομμένα ζουλιέν

1 πιπεριά κόκκινη κομμένη ζουλιέν

1 πιπεριά πράσινη κομμένη ζουλιέν

1/4 λάχανο κομμένο ζουλιέν

1 κ.σ. τζίντζερ ψιλοκομμένο

1 κ.σ. κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο

1 κ.σ. σόγια σως

120 ml ζωμό λαχανικών

2 κ.σ. ηλιέλαιο

1 κ.σ. σησαμέλαιο

