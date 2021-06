Κόσμος

Σαουδική Αραβία: τα τζαμιά μειώνουν την ένταση στα μεγάφωνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση των Αρχών της υπερσυντηρητικής χώρας.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας υπεραμύνθηκαν της απόφασης να αναγκάσουν χιλιάδες τεμένη σε όλη τη χώρα να μειώσουν την ένταση των μεγαφώνων τους, μια αμφιλεγόμενη απόφαση στο υπερσυντηρητικό βασίλειο.

Το υπουργείο Ισλαμικών Υποθέσεων ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα τεμένη να ρυθμίσουν τα μεγάφωνά τους στο ένα τρίτο της μέγιστης ισχύος τους και να περιορίσουν τη χρήση τους, καλώντας μόνο σε προσευχή αντί να μεταδίδουν όλη την προσευχή και το κήρυγμα. Το υπουργείο επεσήμανε ότι το μέτρο αυτό ελήφθη έπειτα από παράπονα πολιτών, όμως προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις, κυρίως στους θρησκευτικούς και συντηρητικούς κύκλους της Σαουδικής Αραβίας.

Ο υπουργός Ισλαμικών Υποθέσεων Αμπντουλατίφ αλ Σέιχ δικαιολόγησε την απόφασή του, εξηγώντας ότι σκέφτεται την υγεία των παιδιών και των ηλικιωμένων που ενοχλούνται από τον θόρυβο.

“Όσοι επιθυμούν να προσευχηθούν δεν χρειάζονται να ακούν τις κλήσεις του ιμάμη σε προσευχή”, διαβεβαίωσε ο αλ Σέιχ σε βίντεό του που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. “Θα πρέπει ήδη να βρίσκονται μπροστά από το τέμενος”, πρόσθεσε.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Σαουδάραβα υπουργό, τηλεοπτικά δίκτυα ήδη μεταδίδουν τις προσευχές και το κήρυγμα των ιμάμηδων, οπότε τα τεμένη δεν χρειάζεται να το πράττουν.

Σε μια χώρα όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τεμένη, η απόφαση έγινε σε γενικές γραμμές δεκτή θετικά. Ωστόσο προκάλεσε και αντιδράσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, με την εμφάνιση ενός hashtag το οποίο ζητούσε την απαγόρευση της δυνατής μουσικής στα εστιατόρια και τα καφέ.

Ο αλ Σέιχ από την πλευρά του χαρακτήρισε τους επικριτές του μέτρου “εχθρούς του βασιλείου” που επιζητούν να “προκαλέσουν την κοινή γνώμη”.

Το μέτρο ελήφθη στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος επιθυμεί να καταστήσει τη χώρα πιο φιλελεύθερη και να περιορίσει τον ρόλο της θρησκείας στην καθημερινότητα.

Βάσει των μεταρρυθμίσεων που έχει προωθήσει πλέον οι γυναίκες επιτρέπεται να οδηγούν, ενώ μπορούν να συμμετέχουν και σε συναυλίες όπου παρίστανται άνδρες. Παράλληλα περιορίστηκαν οι εξουσίες της θρησκευτικής αστυνομίας, η οποία στο παρελθόν δεν δίσταζε να διώχνει ανθρώπους από τα εμπορικά κέντρα την ώρα της προσευχής.

Οι αλλαγές αυτές έγιναν θετικά δεκτές από πολλούς Σαουδάραβες, σε μια χώρα όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΜΕΘ - Covid στο Αγρίνιο: παύση του Διοικητή μετά τους πολλούς θανάτους

VICE SPECIALS: Το Μεγάλο Στοίχημα του Τουρισμού (εικόνες)

Κηφισιά: πυροβολισμοί σε σπίτι