Life

“Η Φάρμα”: η αγελάδα, ο Ντούπης και τα γεννητούρια στο κοτέτσι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση για τους παίκτες της "Φάρμας"! Τα ζωάκια αυξάνονται, ενώ άλλα το σκάνε...

Η αγελάδα το έσκασε και η αναστάτωση στη "Φάρμα" ήταν δύσκολο να αποφευχθεί!

Ο Ντούπης αποφάσισε να βγάλει το σχοινί της αγελάδας και εκείνη είπε να εκμεταλλευτεί την ελευθερία της! Αποτέλεσμα ήταν οι παίκτες της "Φάρμας" να τρέχουν και να μην φθάνουν!

Ένα ευτυχές γεγονός όμως έκανε την περιπέτεια αυτή να ξεχαστεί! Τα κορίτσια υποδέχθηκαν τα νέα κοτοπουλάκια που γεννήθηκαν στο κοτέτσι και προβληματίστηκαν για τα... ονόματά τους!

Δείτε όλες τις αστείες στιγμές της "Φάρμας" όπως τις παρουσίασε η εκπομπή "Το Πρωινό":