Αθλητικά

Euro 2020 – Αγγλία: ο Σάουθγκέιτ αφήνει εκτός τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ

Ο αμυντικός της Λίβερπουλ είναι από τους πλέον δημοφιλείς παίκτες του αγγλικού πρωταθλήματος και η απόφαση του Σάουθγκέιτ, αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Γκάρεθ Σαουθγκέιτ, έχει αποφασίσει ν' αφήσει τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ εκτός αποστολής για τα τελικά του EURO 2020.

Σήμερα λήγει η διορία για να δηλωθούν οι τελικές αποστολές και σύμφωνα με το «ESPN», ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας των Τριών Λιονταριών έχει αποφασίσει να αφήσει εκτός αποστολής τον δεξιό οπισθοφύλακα της Λίβερπουλ, προτιμώντας για τη συγκεκριμένη θέση τους Κίεραν Τρίπιερ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Κάιλ Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι) και Ρις Τζέιμς (Τσέλσι).

Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο άσος της Λίβερπουλ είναι από τους πιο δημοφιλείς παίκτες του αγγλικού πρωταθλήματος.

Να σημειωθεί πως από το 2018 όταν κι έκανε το ντεμπούτο του, ο 23χρονος δεξιός μπακ έχει 12 συμμετοχές με μόλις δύο σερί 90λεπτα στα παιχνίδια της εθνικής Αγγλίας, δείγμα πως δεν τον εμπιστεύεται ο Σάουθγκεϊτ.

