"Άγριες Μέλισσες": το δραματικό φινάλε, οι θάνατοι, η τρίτη σεζόν και ο Χειλάκης (βίντεο)

Ο σκηνοθέτης της σειράς μίλησε για όλα! Τι αποκάλυψε τα τελευταία τέσσερα επεισόδια "φωτιά", τις ανατροπές, το κλάμα του στο μοντάζ και την τρίτη σεζόν!

Για το δραματικό φινάλε της σεζόν στις "Άγριες Μέλισσες" μίλησε στον ΑΝΤ1 ο σκηνοθέτης της σειράς.

Όπως τόνισε ο Λευτέρης Χαρίτος, τα δύο τελευταία επεισόδια αποτελούν ταινίες. "Δεν έχουν ξανακάνει τέτοια γυρίσματα, από άποψη δυσκολίας, ποτέ".

Μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" λόγο για τέσσερα επεισόδια "φωτιά", τεράστιες ανατροπές και συγκίνηση, που έχουν κάνει ακόμα και τον ίδιο να κλάψει στο μοντάζ. "Δεν έχω κοιμηθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάνω και το μοντάζ. Τα τελευταία επεισόδια έχουν φωτιές, εφέ, πυροβολισμούς, αίματα" τόνισε ο Λευτέρης Χαρίτος. Σε ερώτηση για το εάν θα πεθάνουν πολλοί απάντησε: "Θα πεθάνει όποιος είναι να πεθάνει".

Όσον αφορά στο φινάλε, τόνισε ότι δεν είναι μόνο μια σκηνή αλλά ολόκληρο το επεισόδιο. Τέλος, για την εμφάνιση του Αιμίλιου Χειλάκη, είπε ότι ο ρόλος του είναι χειρότερος από αυτόν τον Μπισμπίκη και του Κακούρη.

Για την τρίτη σεζόν έκανε γνωστό ότι διαδραματίζεται σε πολλά μέρη, όπως η Λέρος. Σημείωσε ότι θα είναι μια καινούργια σειρά, υπό μια έννοια, καθώς όλες οι ιστορίες τελειώνουν εδώ!

"Νομίζω ότι η τρίτη σεζόν θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα" κατέληξε ο σκηνοθέτης.

