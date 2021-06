Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε τηλεφωνικές απάτες

Είχαν προσεγγίσει δεκάδες πολίτες και σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά. Συνελήφθη η «εισπράκτορας» του κυκλώματος.

Nέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης με θύματα ηλικιωμένους και πρόσχημα την υποτιθέμενη εμπλοκή συγγενικών τους προσώπων σε τροχαία ατυχήματα, εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές των Σερρών.

Πρόκειται για συνολικά 51 περιπτώσεις, εκ των οποίων πέντε τετελεσμένες και 46 σε απόπειρα, που καταγγέλθηκαν το τελευταίο δίμηνο στην πόλη των Σερρών και σε χωριά του νομού. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από τα ανυποψίαστα θύματά τους μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες, συνολικής αξίας άνω των 50.000 ευρώ, ενώ από τις περιπτώσεις σε απόπειρα προσδοκούσαν να αποκομίσουν χρήματα και κοσμήματα, αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για την υπόθεση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών συνέλαβαν την περασμένη Κυριακή μία 52χρονη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, η οποία προηγουμένως με την συγκεκριμένη μεθοδολογία είχε παραλάβει από 84χρονη το ποσό των 10.000 ευρώ. Η παθούσα αντιλήφθηκε όμως ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την αστυνομία για να ακολουθήσει η επ' αυτοφώρω σύλληψη της γυναίκας. Τα χρήματα βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο που οδηγούσε και συγκεκριμένα κάτω από το πατάκι στη θέση του οδηγού, ενώ αποδόθηκαν στην παθούσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συλληφθείσα φέρεται ως μέλος εγκληματικής ομάδας που το τελευταίο διάστημα δρούσε στις Σέρρες. Η ίδια φέρεται να είχε ρόλο «εισπράκτορα», μετέβαινε δηλαδή στα σπίτια των υποψήφιων θυμάτων εισπράττοντας τα χρήματα. Οι συνεργοί της παραμένουν άγνωστοι και πιθανότατα κάποιοι εξ αυτών να βρίσκονται εκτός Ελλάδος.

