Νέα επιχειρηματική κίνηση για τη Βασίλισσα Ελισάβετ! Λανσάρει μπύρα και gin!

Τι απολαμβάνει πριν το μεσημεριανό της σύμφωνα με πρώην σεφ του παλατιού;

Η ίδια η Βασίλισσα κυκλοφόρησε μια σειρά μπύρας και μια νέα γεύση gin. Αυτό ακολουθεί την επιτυχία του ξηρού gin του Buckingham Palace που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι.

Η Αυτής Μεγαλειότης λέγεται ότι απολαμβάνει gin και Dubonnet με παγάκια και μια φέτα λεμονιού πριν από το μεσημεριανό γεύμα (αυτός ο ισχυρισμός δημοσιοποιήθηκε από τον πρώην σεφ του παλατιού).

