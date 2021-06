Κόσμος

Συρία: μισό εκατομμύριο νεκροί σε δέκα χρόνια πολέμου

Αναθεωρημένος προς τα πάνω είναι ο απολογισμός των νεκρών μετά από μια δεκαετία πολέμου. Διαλυμένοι η Συρία, άμαχοι και παιδιά μεταξύ των θυμάτων.

Μια δεκαετία πολέμου στη Συρία έχει στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε ένα νέο απολογισμό που περιλαμβάνει περισσότερα από 100.000 θύματα, ο θάνατος των οποίων επιβεβαιώνεται τώρα απ' αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Η σύγκρουση ξέσπασε το 2011 με την καταστολή διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας από τη Δαμασκό και συμμετέχουν σ' αυτή πολλοί περιφερειακοί παίκτες και μεγάλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να φεύγουν για την εξορία.

Η ένταση των μαχών μειώθηκε από το 2020, κυρίως εξαιτίας μιας κατάπαυσης του πυρός στη βορειοδυτική Συρία, από την οποία επωφελείται η Ιντλίμπ, το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των τζιχαντιστών και των ανταρτών, καθώς και της πανδημίας του νέου κορονοϊού, εναντίον της οποίας συγκεντρώθηκαν οι προσπάθειες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Βρετανία, η οποία διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο στρατιωτικών και ιατρικών πηγών σε όλη τη Συρία, έκανε σήμερα λόγο για 494.438 νεκρούς από την αρχή του πολέμου.

Η προηγούμενη καταμέτρηση του Παρατηρητηρίου, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Μάρτιο, ανερχόταν σε 388.000 νεκρούς.

Έκτοτε το Παρατηρητήριο μπόρεσε να επιβεβαιώσει πληροφορίες για το θάνατο 105.015 άλλων ανθρώπων.

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, ο Ράμι Αμπντέλ Ραχμάν, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως σχεδόν τα μισά από τα θύματα αυτά ήταν άμαχοι (42.103), οι περισσότεροι από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους υποβαλόμενοι σε βασανιστήρια στις φυλακές του καθεστώτος.

«Η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων αυτών έλαβε χώρα από τα τέλη του 2012 έως τα τέλη του 2015», πρόσθεσε.

Θάνατοι μέσα στις φυλακές

Από το ξέσπασμα της σύγκρουσης έχουν χάσει συνολικά τη ζωή τους 159.774 άμαχοι, εκ των οποίων περισσότερα από 25.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο. Η μκο διευκρινίζει πως οι επιθέσεις του συριακού καθεστώτος και των συμμαχικών του πολιτοφυλακών είναι υπεύθυνες για τους περισσότερους απ' αυτούς τους θανάτους.

Έχουν σκοτωθεί επίσης τουλάχιστον 168.000 φιλοκαθεστωτικοί μαχητές, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς ήταν σύροι στρατιώτες. Ανάμεσα στους μη Σύρους συμμάχους της Δαμασκού, έχουν σκοτωθεί 1.707 μαχητές του λιβανικού σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Η σύγκρουση στοίχισε επίσης τη ζωή 79.844 ανταρτών, περιλαμβανομένων ισλαμιστών, και 68.393 τζιχαντιστών, κυρίως των οργανώσεων Ισλαμικό Κράτος και Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, του πρώην συριακού κλάδου της Αλ-Κάιντα.

Το Παρατηρητήριο τεκμηρίωσε επίσης 57.567 θανάτους μέσα στις κυβερνητικές φυλακές και σε άλλα κέντρα κράτησης του καθεστώτος.

Το Παρατηρητήριο διευκρινίζει ωστόσο πως ο απολογισμός του δεν περιλαμβάνει περισσότερους από 47.000 κρατουμένους που φέρονται ότι έχασαν τη ζωή της υποβαλόμενοι σε βασανιστήρια στις φυλακές του καθεστώτος, αλλά ο θάνατός τους δεν έχει επιβεβαιωθεί.

