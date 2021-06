Αθλητικά

Το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα από σήμερα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Ειδική συλλεκτική έκδοση 16 σελίδων με τους ομίλους, το πρόγραμμα, τα ειδικά στοιχήματα και τις προωθητικές ενέργειες.

Η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή ξεκινάει την Παρασκευή 11 Ιουνίου. Απομένουν 10 ημέρες για τη σέντρα και το Πάμε Στοίχημα προσφέρει από σήμερα στα καταστήματα ΟΠΑΠ ειδικό κουπόνι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στη συλλεκτική έκδοση 16 σελίδων οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να βρουν τα πάντα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για τις ομάδες, τους ομίλους, τις μακροχρόνιες και ειδικές προσφερόμενες αγορές, το πρόγραμμα των αγώνων.

Η παρουσίαση των 24 ομάδων και των 6 ομίλων

Στις δύο πρώτες σελίδες του κουπονιού παρουσιάζονται οι 24 ομάδες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την προσφερόμενη αγορά «πρώτος σκόρερ» για την κάθε ομάδα.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 6 όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τις διαθέσιμες προσφερόμενες αγορές ανά όμιλο, μεταξύ άλλων, για τον νικητή του ομίλου, την ομάδα που θα προκριθεί, τον αριθμό των τερμάτων που θα σημειώσει η κάθε ομάδα στον όμιλο, το head to head (ομάδα που θα τερματίσει ψηλότερα στον όμιλο), τον πρώτο σκόρερ του ομίλου.

Παιχνίδια πρώτης φάσης και ειδικά στοιχήματα διοργάνωσης

Στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα των αγώνων για τη φάση των ομίλων, η οποία θα διαρκέσει από τις 11 έως τις 23 Ιουνίου. Επίσης αναφέρονται οι κύριες αγορές, μεταξύ των οποίων, το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, η διπλή ευκαιρία, το Goal/ Νo Goal, το Ημίχρονο/Τελικό, το Over/Under 2,5 και πολλές άλλες.

Στις σελίδες 12 έως 14 της ειδικής έκδοσης του Πάμε Στοίχημα οι παίκτες μπορούν να βρουν όλα τα μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μεταξύ άλλων, για τον νικητή της διοργάνωσης, την ομάδα που θα φτάσει στον τελικό, την ομάδα που θα σκοράρει τα περισσότερα/λιγότερα γκολ, τη φάση που θα ολοκληρώσει τους αγώνες της η κάθε ομάδα (φάση ομίλων, φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά, δεύτερος, νικητής), τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης, το ζευγάρι του τελικού.

Οι προωθητικές ενέργειες του Πάμε Στοίχημα για το Ευρωπαϊκό

Στη συλλεκτική έκδοση του Πάμε Στοίχημα αναφέρονται και όλες οι προωθητικές ενέργειες που θα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μαζί με τους βασικούς όρους & τις προϋποθέσεις.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού, θα προσφερθούν οι προωθητικές ενέργειες, «Σκορ 3», «2-0 & Έληξε», «Boost Νίκης», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «Power Combo» για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Στην τελευταία σελίδα παρουσιάζεται αναλυτικά όλο το πρόγραμμα της διοργάνωσης από τη φάση των ομίλων μέχρι τον τελικό της Κυριακής 11 Ιουλίου.

Το κουπόνι του Πάμε Στοίχημα αποτελεί οδηγό για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, η οποία ξεκινάει σε λίγες μέρες και θα μας κρατήσει συντροφιά για έναν μήνα.