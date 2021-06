Οικονομία

Εξωδικαστικός μηχανισμός: ρύθμισης οφειλών σε 240 και 420 δόσεις - η διαδικασία

Άνοιξε η πλατφόρμα. Πότε διαγράφονται οφειλές και προσαυξήσεις. Ποια νοικοκυριά μπορούν να πάρουν επιδότηση δόσης δανείου για 1η κατοικία. Τι είπε ο υπουργός Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν, για πρώτη φορά, να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον προηγούμενο εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορούσε μόνο επιχειρήσεις, ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση, επιδεικνύοντας αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη. Ενώ, στον νέο μηχανισμό, έχουν ενσωματωθεί ειδικές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρξει κατάχρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Με την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ολοκληρώνεται με επιτυχία η εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 για τη «Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας» και η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο (ήτοι, Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019). Ενός Νόμου που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει αποφασιστικά, με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής αποτελεσματικότητας, το μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών. Και ταυτόχρονα, εξασφαλίζει τη διατήρηση της αναγκαίας κουλτούρας πληρωμών.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε: «Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς το Δημόσιο σε έως 240 δόσεις – αριθμό διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν – και προς τις Τράπεζες σε έως 420 δόσεις. Παράλληλα, για χρέη προς το Δημόσιο, παρέχεται, υπό προϋποθέσεις και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, η δυνατότητα διαγραφής έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων. Ενώ, τα ευάλωτα νοικοκυριά που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, λαμβάνουν 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων 1ης κατοικίας. Με τις ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις, η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα και αποτελεσματικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική στέγη. Παράλληλα, έχουμε διαμορφώσει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο, ώστε οι πιστωτές να τηρούν συγκεκριμένους κανόνες, οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών να διεξάγεται με πλήρη διαφάνεια, κοινωνική ευαισθησία και οικονομική αποτελεσματικότητα. Και φυσικά, συνεχίζουμε να επιβραβεύουμε τη συνέπεια, όπως πράξαμε με το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”, παρέχοντας κρατική επιδότηση των δανείων 1ης κατοικίας και στους ενήμερους ευάλωτους δανειολήπτες».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης δήλωσε: «Δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που στηρίζει, βήμα-βήμα, τους οφειλέτες, έτσι ώστε να τακτοποιήσουν τα χρέη τους, προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού παράγει μια αυτόματη ρύθμιση οφειλών, βάσει της αξίας της περιουσίας και του διαθέσιμου εισοδήματος, μετά την κάλυψη των εύλογων και ανελαστικών δαπανών, του οφειλέτη, των συνοφειλετών και εγγυητών του. Καλούμε όλους τους οφειλέτες – μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχους κ.ά. – ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που προϋπήρχαν, να υποβάλουν από σήμερα αίτηση ρύθμισης οφειλών και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους από τους πιστωτές».

Χρηστικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες ρύθμισης οφειλών:

Οι διαδικασίες ρύθμισης οφειλών διενεργούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού που σχεδίασε και ανέπτυξε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

Συνοπτικά, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.keyd.gov.gr/ ή https://ofeiles.gov.gr). Άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών (εάν υπάρχουν) και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων. Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών. Παραγωγή, από την πλατφόρμα, μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, ικανότητα αποπληρωμής). Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη. Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Αναλυτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr).

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Μαρτίου, οι επιχειρήσεις, καθώς και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή, ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), μπορούν να ρυθμίσουν όλες τις οφειλές τους, ακολουθώντας τη διαδικασία της εξυγίανσης (https://www.keyd.gov.gr/ryumish_ofeilvn_ejygiansh/), κατόπιν δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας της πλειοψηφίας των πιστωτών.

Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο και τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.

