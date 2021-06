Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για νέο πτωχευτικό: καμία προστασία της πρώτης κατοικίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κυβέρνηση εμμένει στην υλοποίηση της ακραίας, νεοφιλελεύθερης και αντικοινωνικής πολιτικής της», υποστηρίζει η Κουμουνδούρου.

Σε κοινή τους δήλωση, οι τομεάρχες Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του υπεύθυνου Χρηματοπιστωτικού Τομέα της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Αλέκος Φλαμπουράρης κι αναφερόμενοι στον νέο πτωχευτικό κώδικα, υποστηρίζουν ότι η πολιτική της ΝΔ οδηγεί σε «μαζικές πτωχεύσεις» και δεν προβλέπει «καμία προστασία της πρώτης κατοικίας».

Αναλυτικά η κοινή δήλωση;

Σήμερα, 1η Ιουνίου 2021, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας της κυβέρνησης Μητσοτάκη και απελευθερώνονται πλήρως όλοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων. Η πρώτη κατοικία στερείται πλέον οποιασδήποτε προστασίας. Χιλιάδες οφειλέτες, φυσικά πρόσωπα, έμποροι και επαγγελματίες, οδηγούνται σε πτώχευση με συνοπτικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση εμμένει στην υλοποίηση της ακραίας, νεοφιλελεύθερης και αντικοινωνικής πολιτικής της, αδιαφορώντας προκλητικά, παρ’ ότι γνωρίζει τις τεράστιες επιπτώσεις που θα έχει στην κοινωνία και την οικονομία. Δεν διστάζει, μάλιστα, να ενεργοποιήσει το πλαίσιο των μαζικών πτωχεύσεων εν μέσω πανδημίας και χωρίς να δίνει την παραμικρή ευκαιρία σε όσους επλήγησαν από την υγειονομική κρίση. Υλοποιεί μια σαφή πολιτική αντίστροφης αναδιανομής υπέρ των μεγάλων και ισχυρών.

Η μόνη πραγματική λύση υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας είναι η κατάργηση του νέου πτωχευτικού κώδικα και η αντικατάστασή του με το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και διαγραφής ιδιωτικού χρέους που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.