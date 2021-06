Life

Dettol και Έλενα Παπαρίζου μαθαίνουν στα παιδιά να κρατούν καθαρά τα χέρια τους

Μέσα από ένα εκπαιδευτικό κλιπ, με το τραγούδι «Καθαρά τα δυο μου χέρια τα κρατώ», “ξεσηκώνουν” και εκπαιδεύουν τα μικρά κορίτσια και αγόρια.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας:

«Το εκπαιδευτικό μουσικό clip «Καθαρά τα δυο μου χέρια τα κρατώ» που δημιούργησε το Dettol, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ευθύνης «Προστασία Πρώτης Τάξης» και σε συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου και την Minos EMI, a Universal Music Company, έχει ήδη αγαπηθεί από τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους, και έχει σημειώσει μόλις τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του περισσότερα από 350,000 views στο Facebook και στο YouTube.

Η επιλογή της αγαπημένης pop Ελληνίδας τραγουδίστριας δεν είναι τυχαία! Η Έλενα Παπαρίζου, χάρη στη ζωντάνια της, τη δική της μοναδική ερμηνεία, αλλά και την αγάπη της για τα παιδιά έρχεται ακόμα πιο κοντά στους μικρούς μας φίλους, και υπό τον ρυθμό ενός από τα πιο γνωστά και διαχρονικά τραγούδια ερμηνεύει, στο ρόλο της δασκάλας της Α’ Δημοτικού, το τραγούδι «Καθαρά τα δυο μου χέρια τα κρατώ», του οποίου το video clip επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος. Μέσα από το εκπαιδευτικό τραγούδι, τα παιδιά μαθαίνουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και συνδυάζουν την υγιεινή των χεριών με μία διασκεδαστική και ευχάριστη διαδικασία.

Παιδικά χαμόγελα, πολύχρωμες σχολικές τάξεις, χορός και παιχνίδι στην αυλή, και φυσικά ένα διασκεδαστικό εκπαιδευτικό μάθημα για την υγιεινή των χεριών και τον σωστό τρόπο πλυσίματος των χεριών είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το video clip που δημιουργήθηκε για να εκπαιδεύσει τα παιδιά και να μετατρέψει το πλύσιμο των χεριών σε μία ευχάριστη και διασκεδαστική καθημερινή συνήθεια.

Μαζί με την Έλενα Παπαρίζου και τα γλυκά παιδικά προσωπάκια, στο video clip πρωταγωνιστούν τα προϊόντα Dettol, που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης των μικροβίων, αλλά και οι αγαπημένοι μας Ήρωες του Dettol! Ο Det και η Tol εμφανίζονται πανέτοιμοι να υπερασπιστούν όλους τους μικρούς τους φίλους από τα μικρόβια και τους ιούς!

Το video clip έχει κυκλοφορήσει σε full track version αλλά και σε μία εκδοχή των 20 δευτερολέπτων, όσος είναι δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται για να πλύνουν τα παιδιά τα χέρια τους με τον σωστό τρόπο, ενώ το τραγούδι είναι επίσης διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Μαζί, κάνουμε το πλύσιμο των χεριών μια καθημερινή, διασκεδαστική συνήθεια ακούγοντας το αγαπημένο μας τραγούδι!

Παράλληλα, από τα μέσα Μαΐου το Dettol, σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και την επιστημονική ομάδα της SciCo (Science Communication), και με την έγκριση για την υλοποίησή του από τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει σχεδιάσει ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα στην τάξη για τους μαθητές της Α’ Δημοτικού. Απώτερος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις για την ένταξη των κανόνων υγιεινής στην καθημερινότητα των παιδιών και κατ’ επέκταση την προάσπιση της υγείας.

Στο Dettol πιστεύουμε με πάθος στη δύναμη της εκπαίδευσης για τη σωστή υγιεινή, για το λόγο αυτό δεσμευόμαστε και επενδύουμε για τα επόμενα 2 χρόνια σημαντικούς πόρους για την ανάπτυξη και την υλοποίηση του Προγράμματος, ώστε μέχρι το τέλος του 2022 οι μαθητές της Πρώτης Τάξης Δημοτικού σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας να έχουν υιοθετήσει τους βασικούς κανόνες υγιεινής και να παραμένουν προστατευμένοι. Γι’ αυτό ξεκινάμε πραγματικά από την αρχή, δηλαδή από τα παιδιά της Πρώτης Τάξης Δημοτικού, που αποτελούν το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε το website της Πρωτοβουλίας, www.prostasiaprotistaxis.gr.

Dettol

Συνεχίζουμε να προστατεύουμε

Εκπαιδεύουμε σήμερα για ένα ασφαλές αύριο».