Μαρία Ηλιάκη: Λεπτομέρειες για τη γέννηση της κόρης της στο "Πρωινό" (βίντεο)

Μαμά για πρώτη φορά έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/05) η Μαρία Ηλιάκη, η οποία έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Στέλιος Μανουσάκης, ολοκλήρωσαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή τους ευτυχία και πλέουν φυσικά σε πελάγη ευτυχίας.

Την Τρίτη στο Πρωινό η Φαίη Σκορδά θέλησε να ευχηθεί δημόσια στην Μαρία Ηλιάκη, με αφορμή τη γέννηση της κόρης της.

