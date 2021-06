Κοινωνία

Τάσος Μπερδέσης – Ιατροδικαστής: Τον “γάζωσαν” από κοντινή απόσταση

Το πόρισμα του ιατροδικαστή για τα αίτια του θανάτου του πυγμάχου χθες το πρωί στη Βάρη.

Πολλαπλές κακώσεις θώρακος και κεφαλής φέρει ο Τάσος Μπερδέσης, που έπεσε νεκρός από σφαίρες χθες το πρωί στη Βάρη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που πραγματοποίησε την εξέταση.

Σύμφωνα με το Newsit.gr, ο 39χρονος πυγμάχος έπεσε νεκρός από σφαίρες των 7.62 mm, οι οποίες εβλήθησαν από απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων.

Όπως φαίνεται, το θύμα αιφνιδιάστηκε από τον εκτελεστή που τον πλησίασε με το μάυρο τζιπ, την ώρα που εκείνος είχε κατέβει από το αυτοκίνητό του και πήγαινε πεζός προς το προπονητικό κέντρο.

Ο Πατρινός πυγμάχος στο απόμερο χωμάτινο πάρκινγκ –σύμφωνα με την αυτοψία της αστυνομίας- φαίνεται πως έστρεψε την κίνηση του κορμιού του προς τη θέση του οδηγού αλλά προς στιγμήν καθησύχασε αφού δεν περίμενε πως απ’ το πίσω κάθισμα θα ξεπρόβαλε η φιγούρα του δολοφόνου του που άνοιξε την πόρτα του και τον πυροβόλησε μέσα απ’ το τζιπ.

Ο δράστης «γάζωσε» τον Μπερδέση με καλάσνικοφ, καταφέρνοντάς του 14 σφαίρες, ενώ μία βολίδα έπεσε χαμηλά στο παρμπρίζ του οχήματος του θύματος. Αυτή δεν αποκλείεται να εξοστρακίστηκε, αφού βρήκε πρώτα τον 39χρονο, να προσέκρουσε στη συνέχεια σ’ άλλο αντικείμενο (έδαφος) πριν καταλήξει παρμπρίζ.

Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση βολής ήταν τόσο μικρή που οι σφαίρες που έπληξαν σε πολλά σημεία του τον 39χρονο, «παραμόρφωσαν» το στόχο τους.

Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια αξιωματικού της Ασφάλειας που μας ανέφερε ότι: «Κατά την κρούση των βολίδων, υφίσταται τέτοια παραμόρφωση το κέντρο της μάζας του σώματος του 39χρονου που είναι ορατή δια… γυμνού οφθαλμού.

Αυτή η παραμόρφωση αυξάνεται όσο η κάννη του καλάσνικοφ βρίσκεται πιο κοντά με το θύμα. Σε δυο μόνο σημεία, δείχνει να ελαχιστοποιείται αυτή η παραμόρφωση, που σημαίνει ότι ο θύμα έδειχνε να απομακρύνεται απ’ το οπτικό πεδίο του δολοφόνου του».

Μόνο τότε δηλαδή που τα δυο ξένα «σώματα» απομακρύνονται και τείνουν να … αποχωριστούν, εκεί ελαττώνεται και η ενέργεια παραμόρφωσης.

Η κηδεία του πρωταθλητή της πυγμαχίας θα γίνει στις 6 το απόγευμα στο χωριό Μιτόπολη στη δυτική Αχαΐα.

